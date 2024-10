Điều tra nhóm côn đồn chém 3 người thương vong ở Quảng Bình

(VTC News) -

Ngày 21/10, lãnh đạo UBND thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra vụ nhóm côn đồ dùng hung khí truy đuổi, chém ba người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 20/10, ba thanh niên gồm: H.V.P (16 tuổi), N.V.B (15 tuổi) và N.V.H (16 tuổi) cùng ngụ xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vào quán Ồ Ồ Lake (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) để chơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: BT)

Tại đây, ba thanh niên kể trên gặp nhóm khoảng 15 người ở trong quán (chưa rõ danh tính) và xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 19h cùng ngày, H.V.P; N.V.H và N.V.B cùng đi về trên một xe máy thì bị nhóm 15 người cầm hung khí đuổi theo.

Khi đến đường tỉnh lộ 561 đoạn tổ dân phố 9 (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) thì nhóm 3 thanh niên kể trên bị nhóm 15 người đuổi kịp và dùng hung khí chém tới tấp khiến N.V.B chết tại chỗ; H.V.P chết trên đường đi cấp cứu còn N.V.H bị chém đứt cánh tay phải đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Hiện, Công an huyện Bố Trạch đang huy động lực lượng thực hiện truy xét, điều tra làm rõ nguyên nhân và nhóm người gây ra vụ án nói trên.

Đầu tháng 5/2024, Công an TP Vinh (Nghệ An) triệu tập nhóm thanh niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Theo đó, khoảng 21h10 ngày 28/4, cơ quan công an nhận được tin báo tại quán game cuối đường Lê Mao (thuộc khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP Vinh) có nhóm nam thanh niên (khoảng 4-5 đối tượng) có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí thô sơ.

Tổ công tác đặc biệt 373, Công an TP Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt giữ H.B.Đ. (SN 2010, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và N.H.T. (SN 2007, trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh) đang cầm 1 thanh đao dài khoảng 1 m. Thấy cơ quan chức năng, những người khác lập tức bỏ trốn.

Tổ công tác thực hiện tạm giữ hai thanh niên kể trên cùng với thanh đao về trụ sở Công an phường Vinh Tân. Tại cơ quan Công an, 2 thanh niên khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm nam thanh niên khác nên tụ tập, sử dụng vũ khí thô sơ để giải quyết mâu thuẫn.