Bắt 7 thanh thiếu niên bịt mặt, mang kiếm chém người đi đường

(VTC News) -

Nhóm 7 thanh thiếu niên bị bắt giữ gồm Phạm Đăng Mạnh (sinh năm 2005); Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 2005); P. Q. K. (sinh năm 2008); L.N.A (sinh năm 2008); P.T.N (sinh năm 2009); P.H.H (sinh năm 2009) và N.V.K (sinh năm 2009, trú xã Nghi Đức, TP Vinh). Trong đó, Phạm Đăng Mạnh và Nguyễn Văn Hoàn là những kẻ từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, một người dân trú xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) bất ngờ bị nhóm này chém vào vùng đầu và vùng tay gây thương tích nặng. Gây án xong, chúng rú ga bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm khác nên rủ nhau đi tìm. Khi gặp nạn nhân đi trên đường, nghi ngờ là thành viên của nhóm đối phương, chúng ra tay.

Nhóm này sau đó đăng tải hành vi trên lên mạng xã hội nhằm khoe khoang chiến tích.

Nhóm thanh thiếu niên mang kiếm chém người đi đường để khoe chiến tích bị bắt về Công an huyện Nghi Lộc. (Ảnh: CA Nghệ An)

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm nhóm người mang theo hung khí chém, gây thương tích người đi đường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.