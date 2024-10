Triệt phá đường dây buôn bán pháo từ nước ngoài về Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 21/10, theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép 2,3 tạ pháo, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Video: Triệt phá đường dây mua bán trái phép 2,3 tạ pháo

Trước đó, qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Đặng Đức Phương (SN 1983) trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh là tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam có dấu hiệu phạm tội liên quan đến pháo nổ.

Đặng Đức Phương móc nối với một lái xe khác là Lê Văn Duẩn (SN 1988), trú tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để mua số lượng lớn pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam rồi cất giấu trong thùng xốp để ngụy trang chung với hàng hóa trên xe tải. Từ đó vận chuyển về tập kết tại nhà riêng của Phương ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau đó, Phương thuê xe tải mang pháo đi phân phối, bán cho các đối tượng khác trên địa bàn trong và ngoài thành phố để những đối tượng này bán lẻ.

Tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc, Phương không trực tiếp bán mà giao pháo cho Nguyễn Quang Nam (SN 1973) trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc làm đầu mối tiêu thụ.

Số lượng lớn pháo lậu bị thu giữ

Tối 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc, Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư bắt giữ Đặng Đức Phương khi đối tượng đang bốc xếp pháo tại nhà riêng lên xe ô tô tải để đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ 161 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất, tổng khối lượng hơn 2,3 tạ.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt tiếp Lê Văn Duẩn; Nguyễn Quang Nam cùng 5 đối tượng khác trong đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Nghệ An do Duẩn, Phương và Nam cầm đầu. Tạm giữ 2 xe ô tô, 4 điện thoại di động.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.