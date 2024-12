Bắt 10 thanh thiếu niên mang dao, vỏ chai bia 'đi càn' trên phố tại Nghệ An

(VTC News) -

Trưa 22/12, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Đội CSGT - TT Công an TP Vinh, vừa làm rõ, bắt và xử lý nhóm 10 thanh thiếu niên (từ 15-18 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng, thu giữ 5 dao phóng lợn tự chế, 6 vỏ chai bia, 5 xe máy và một số tang vật liên quan khác.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "N.Đ.Ng." đăng video nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển số, đi thành đoàn chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm di chuyển trên một số tuyến đường TP Vinh khiến dư luận bức xúc.

Thông qua hệ thống camera giám sát lực lượng Công an thực hiện truy vết và xá định sự việc mà tài khoản Facebook "N.Đ.Ng." phản ánh là đúng. Đồng thời, xác định lộ trình di chuyển của nhóm thanh thiếu niên di chuyển là từ biển Cửa Lò về trung tâm TP Vinh theo tuyến đường 72m, sau đó đi về hướng huyện Nghi Lộc theo tuyến đường Quốc lộ 46 thì mất dấu vết.

Nhóm thanh thiêu niên bị bắt, đưa về trụ sở Công an TP Vinh để điều tra, xử lý. (Ảnh: CA Nghệ An)

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, căn cứ các thông tin, đặc điểm về phương tiện, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng nên làm rõ, xác định được 10 thanh thiếu niên trú ở Nghệ An và Hà Tĩnh có liên quan đến vụ án.

Danh tính nhóm thanh thiếu niên này gồm: N.V.H. (sinh năm 2008); T.N.L. (sinh năm 2007); H.H.Kh. (sinh năm 2007); L.C.V.Đ. (sinh năm 2009), N.Đ.T. (sinh năm 2009); H.Q.D. (sinh năm 2009); N.A.T. (sinh năm 2009) cùng trú TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và T.H.Đ. (sinh năm 2009, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); L.N.D. (sinh năm 2009); T.T.Đ (sinh năm 2006) cùng trú tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, bước đầu nhóm thanh thiếu niên trên khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, thông qua mạng xã hội, nhóm này hẹn gặp nhau tại TP Vinh và dụng 5 xe máy không gắn biển số chở nhau, mang theo vũ khí thô sơ tự chế và chai thuỷ tinh rồi "đi càn". Quá trình di chuyển, nhóm thanh thiếu niên này phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường TP Vinh, thị xã Cửa Lò.