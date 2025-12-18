Báo Thái Lan: Tuyển nữ Việt Nam rõ ràng không việt vị, cả sân ngỡ ngàng

(VTC News) -

Sáng 18/12, tờ báo Thairath của Thái Lan đăng tải bài viết với tiêu đề "Cả sân vận động đều ngỡ ngàng khi Việt Nam bị từ chối một bàn thắng không việt vị, qua đó đánh mất cơ hội giành HCV SEA Games 2025".

Bài báo khẳng định pha dứt điểm của đội tuyển Việt Nam vào lưới Philippines hoàn toàn không việt vị, tuy nhiên sai sót từ phía các trọng tài đã khiến bàn thắng không được công nhận.

Cụ thể, tối 17/12, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại đầy ấm ức trước Philippines trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Lẽ ra các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể thắng ngay trong 2 hiệp chính. Tuy nhiên, sai lầm của trọng tài khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của các đội trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Báo Thái Lan khẳng định pha lập công của Việt Nam hoàn toàn hợp lệ. (Nguồn: Thairath)

Truyền thông Thái Lan cho rằng bước ngoặt đáng tiếc của trận đấu đã xuất hiện ngay trong hiệp một. Ở phút 30, các cầu thủ Việt Nam thực hiện một pha tạt bóng vào vòng cấm, trước khi đánh đầu tung lưới Philippines. Dù vậy, trọng tài đã căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Theo phân tích của Thairath, các đoạn ghi hình quay chậm cho thấy pha lập công này hoàn toàn hợp lệ, không hề rơi vào thế việt vị. Quyết định của tổ trọng tài vì thế đã gây nhiều tranh cãi và ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Ngay cả truyền thông Philippines cũng thừa nhận đội nhà hưởng lợi từ quyết định khó hiểu của trọng tài trong trận chung kết SEA Games 33. Tờ Inquirer nhận xét: "Trận chung kết từng tưởng như sẽ khép lại với tấm huy chương bạc dành cho tuyển nữ Philippines khi đội Việt Nam tưởng chừng đã mở tỷ số ở phút 30. Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới sau quả tạt của Ngân Thị Vạn Sự.

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị, dù các tình huống quay chậm cho thấy Nguyễn Thị Bích Thùy rõ ràng không rơi vào thế việt vị. Điều này trở thành lợi thế cho Philippines, bởi từ thời điểm này trở đi, trận đấu không xuất hiện thêm cơ hội thực sự rõ ràng nào".

Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung không trách bất kỳ cầu thủ nào. Ông cho rằng đội tuyển Việt Nam chơi tốt và chỉ thua do công tác trọng tài quá kém.