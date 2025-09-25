Bão số 9 Ragasa suy yếu nhanh khi vào Quảng Ninh

(VTC News) -

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 25/9, nhiều khu vực tại Quảng Ninh xuất hiện mưa vừa, gió nhẹ và không xảy ra tình trạng ngập úng. Hàng loạt cửa hàng, cơ sở dịch vụ tạm thời đóng cửa để tập trung phòng, chống bão số 9 Ragasa.

Lãnh đạo Đồn biên phòng Trà Cổ thuộc phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, sáng nay khu vực có mưa vừa, gió giật cấp 7, cấp 8. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Lực lượng biên phòng Trà Cổ phối hợp cùng công an địa phương hướng dẫn tàu cá về nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng biên phòng Trà Cổ tổ chức 18 lượt/59 cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền cho các phương tiện của ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn. Đến nay, địa bàn tiếp nhận 652 tàu cá, bè mảng cùng 387 bè hàu của 129 hộ dân vào neo đậu.

Sáng 25/9, bão Ragasa suy yếu nhanh, giảm từ cấp 12 xuống còn cấp 8. Lúc 7h, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Khoảng 13h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Cơ sở dịch vụ chăm sóc xe trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh tạm đóng cửa, chằng chống trước khi bão số 9 đổ bộ. (Ảnh: Tiến Thắng)

Quảng Ninh thực hiện cấm biển từ 10h ngày 24/9. Đồng thời, huy động trên 3.000 cán bộ chiến sĩ cùng 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng sẵn sàng chống bão.

Các địa phương trong tỉnh cũng huy động khoảng 13.000 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và gần 1.000 phương tiện cơ giới ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Một cơ sở kinh doanh hải sản cũng tạm dừng hoạt động trong ngày 25/9. (Ảnh: Tiến Thắng)

Nhiều khu vực tại Quảng Ninh ghi nhận mưa nhỏ, chưa xảy ra tình trạng ngập úng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo thống kê, có 479 tàu khách, du lịch về nơi tránh trú từ chiều 24/9 và 4.158 tàu cá về các khu neo đậu, tránh trú. Toàn tỉnh có trên 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã gia cố lồng bè, khu nuôi trồng và đưa người lên bờ từ ngày 23/9.

Khách du lịch tuyến đảo đã được đưa về bờ, những người ở lại vẫn được các doanh nghiệp du lịch tổ chức phục vụ chu đáo. Ngành Than đã triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn trước bão; sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò do các đơn vị của ngành đang khai thác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.