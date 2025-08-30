Bão số 6 gây mưa lớn, cầu tràn ở Quảng Trị ngập sâu, sơ tán nhiều hộ dân

(VTC News) -

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 6 (Nongfa) trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 29/8 đến 4h ngày 30/8) địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa bão liên tiếp khiến nhiều cầu tràn ở các địa phương miền núi Quảng Trị ngập sâu, giao thông tê liệt. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)

Tâm mưa chủ yếu tại các địa phương vùng núi của tỉnh Quảng Trị như Ba Lòng 54,6mm; Ba Nang 85mm; Đakrông 69,8mm; Đầu Màu 62,6mm; Dân Hóa 2 74,6mm; Linh Thượng 75,8mm; Hiền Lương 55mm; Hồ An Mã 62mm, Lâm Thủy 52,8mm; Hồ Bẹ 80,2mm, Mai Hóa 58,2mm; Hóa Thanh 73mm; Hướng Hiệp 53mm (Hướng Hiệp); Hướng Lập 110,6mm, Hướng Việt 90,4mm; Hướng Linh 87,6mm, Hướng Phùng 79mm; Hướng Lộc 59,6mm; Lâm Hóa 67,4 mm; Tân Long 66,6mm; Thanh 50,2 mm; Thủy Điện Quảng Trị 71mm, Khe Sanh 57,8mm; Trung Hóa 50 mm ; Vĩnh Ô 70mm, Bến Quan 68,4 mm...

Người dân bản Cù Bài (xã Hướng Lập) di tản khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trong mưa để đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vào từng thôn bản để giúp dân di dời người, tài sản và chủ động ứng phó bão số 6. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)

Dự báo trong 6 giờ tới khu vực các địa điểm trên tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến từ 20 - 60mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Căn cứ vào đặc điểm địa hình, diễn biến bão và dự báo hoàn lưu gây mưa lũ áp dụng phương án ứng phó khi bão mạnh đổ bộ, dự kiến toàn tỉnh Quảng Trị có 14.295 hộ/52.853 nhân khẩu thuộc diện dời.

Nhiều diện tích lúa trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch ngã đổ do mưa bão. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mưa lớn những giờ qua kèm theo những ảnh hưởng từ cơn bão số 5 vừa qua khiến nhiều cầu tràn ở các xã miền núi tỉnh Quảng Trị ngập sâu; nhiều diện tích lúa chuẩn bị đến giai đoạn thu hoạch bị ngã đổ.

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki và mưa sau bão tại xã Kim Phú hiện có 3 điểm vẫn đang bị chia cắt tại bản Ón; Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ.

Tính đến 5h ngày 30/8, có 194 phương tiện và 608 lao động đang hoạt động trên biển.

Cụ thể có 131 phương tiện và 257 lao động hoạt động trên vùng biển ven bờ; 12 phương tiện và 64 lao động hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, 14 phương tiện và 60 lao động hoạt động trên vùng biển Quảng Trị.

Các phương tiện và số lao động còn lại hoạt động rải rác trên các vùng biển Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Lâm Đồng...

Khu vực nguồn Rào (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) ngập sâu. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)

Tại TP Huế, theo Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), lượng mưa đo được từ 7h ngày 29/8 đến 8h ngày 30/8 phổ biến từ 60-110mm, có nơi cao hơn như Đỉnh Bạch Mã (130mm); Quảng Điền (127mm)...

Theo dự báo, từ sáng 30/8 đến hết ngày 31/8 TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa cả đợt từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tại TP Huế hiện vẫn đảm bảo an toàn.

Để chủ động ứng phó bão, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế duy trì quân số 2.917 người (trong đó, bộ đội thường trực 1.797 người; Dân quân cơ động 1.120 người) sẵn sàng cơ động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.