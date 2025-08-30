Bão số 6 Nongfa hình thành trên Biển Đông, hôm nay đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Trị

(VTC News) -

Sáng nay 30/8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025, tên quốc tế là Nongfa.

Lúc 7h, vị trí tâm bão số 6 ở khu vực biển Hà Tĩnh-TP Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Bão số 6 đã hình thành trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h, đi vào đất liền Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 7h ngày 31/8, bão số 6 Nongfa di chuyển trên khu vực Trung Lào theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 6, từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, trong đó, đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nước dâng cao 0,2- 0,4m.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trên đất liền nước ta, từ 30/8 đến hết 31/8, Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi trên 300mm.