Loạt hồ thuỷ điện miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục xả lũ

(VTC News) -

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến 8h30 sáng nay, hàng loạt hồ thuỷ điện khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục phải xả lũ do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, lượng nước đổ về hồ nhiều.

Cụ thể, tại hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hoá) lúc 8h sáng, lượng nước về hồ là 1.414 m3/s, mực nước đạt 160m/150m (mực nước chết). Để đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du, hiện tổng lượng nước xả tại thuỷ điện Trung Sơn là 1.414m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 500m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 914 m3/s thông qua 5 cửa xả mặt.

Còn tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), lượng nước về là 585 m3/s, mực nước đạt 200m/155m (mực nước chết) tổng lượng nước xả đạ 607, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 329 m3/s. Thuỷ điện Bản vẽ cũng mở 3 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả đạt 278 m3/s.

Đập Thuỷ điện Bản Vẽ vận hành điều tiết nước qua tràn. (Ảnh: EVN).

Lượng nước về hồ thuỷ điện Sê San 4 (Gia Lai) cũng đạt mức 996 m3/s, mực nước đạt 215m/210m (mực nước chết), tổng lượng nước xả là 996 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 660 m3/s và lượng nước xả qua đập tràn thông qua 3 cửa xả mặt là 336 m3/s.

Lượng nước về hồ thuỷ điện Srêpốk 3 (Đắk Lắk) cũng đạt mức 568 m3/s, mực nước đạt 272m/268m (mực nước chết). Nhà máy đã xả 587 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 407 m3/s và nhà máy cũng đã mở 5 cửa xả mặt với lượng nước xả qua đập tràn là 180 m3/s.

Tại hồ thuỷ điện Buôn Kuốp (Đắk Lắk), lượng nước về đạt 373 m3/s, mực nước trong hồ đạt 412m/ 409m (mực nước chết). Tổng lượng nước xả đạt 416 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 306 m3/s. Nhà máy cũng đã mở 3 cửa xả qua đập tràn, lượng nước xả đạt 110 m3/s.

Hai hồ thuỷ điện khác là hồ thuỷ điện Buôn Tua Srah (Đắk Nông) và hồ thuỷ điện An Khê (Gia Lai) cũng mở từ 1-2 cửa xả, lượng nước xả qua đập tràn từ 50 – 170m3/s.

Trong khi đó, đến thời điểm này, các hồ thuỷ điện lớn tại miền Bắc như hồ thuỷ điện Sơn La, hồ thuỷ điện Hoà Bình, hồ thuỷ điện Tuyên Quang, hồ thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái), hồ thuỷ điện Lai Châu đóng cửa xả hoàn toàn sau ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, từ sáng sớm 22/9 đến đêm cùng ngày, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ 23/9, mưa lớn giảm dần ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Từ sáng sớm 22/9 đến đêm 23/9, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Đêm 22/9 đến đêm 23/9, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 20-60mm, có nơi trên 120mm.

Cũng trong đêm 23/9, Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ 24-25/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác.

Trong thời kỳ dự báo, Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.