Bão số 3 Wipha: Thanh Hóa, Nghệ An hứng mưa lớn nhất, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Lúc 10h ngày 22/7, bão số 3 Wipha nằm trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình (khu vực Thái Bình, Nam Định cũ). Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Bão số 3 đã đổ bộ đất liền ven biển giữa Hưng Yên - Ninh Bình. (Nguồn: NCHMF)

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đặc điểm của bão số 3 là hoàn lưu mây tập trung chủ yếu vào phần phía Nam của cơn bão.

"Ngày 21/7, sau khi cơn bão số 3 Wipha đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, toàn bộ vùng mây gây mưa cho Đông Bắc Bộ và đồng bằng, trong đó có Hà Nội trong chiều và đêm cùng ngày.

Thời điểm hiện tại khi tâm bão dịch chuyển xuống phía Nam, đang trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình, toàn bộ phần mây chính tập trung ở phía Nam.

Mưa rất lớn đang tập trung ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và một phần của Hà Tĩnh. Điều này không có nghĩa Hà Nội và các tỉnh ở hoàn lưu phía Bắc của cơn bão sẽ hết mưa. Mưa vẫn tiếp tục nhưng diễn ra gián đoạn và không nhiều như các địa phương nằm ở hoàn lưu phía Nam", ông Khiêm nói.

Phân tích tình hình bão và cảnh báo mưa lớn sau bão, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm qua các khu vực đảo như Cô Tô, Vân Đồn và Bạch Long Vĩ ghi nhận gió rất mạnh, đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Khi bão số 3 áp sát ven biển từ Hưng Yên đến Ninh Bình, các đảo thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh chuyển sang gió đông nam, cường độ mạnh hơn so với buổi sáng. Tuy nhiên, sức gió khó đạt mức mạnh như đêm qua.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Trong 3-5 giờ tới, các khu vực đảo của Quảng Ninh tương đối an toàn, vì từ trưa nay gió sẽ giảm xuống dưới cấp 6.

"Với hướng di chuyển hiện tại chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, bão số 3 Wipha sẽ hướng về đất liền hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình. Sau khi vùng tâm bão vào bờ chủ yếu tác động về mưa lớn cùng gió sau bão.

Với các dự báo mưa hiện tại, trong 3 giờ tới, mưa chính vẫn tập trung vào Thanh Hoá - Nghệ An. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng. Khoảng chiều tối và đêm, vùng mưa sẽ dịch dần lên khu vực vùng núi của Thanh Hoá - Nghệ An với lượng mưa có thể trên 150mm trong vòng 3 giờ.

Kết hợp với các điều kiện mưa trong những ngày vừa qua và trong sáng nay thì khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong tối và đêm nay ở hai tỉnh này sẽ tăng rất cao", ông Lâm cảnh báo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường ở hai tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An trong những giờ tới.

Thanh Hóa: Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Linh Sơn, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Phú, Yên Thọ, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hiền Kiệt, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng, Bá Thước, Bát Mọt, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Mường Chanh, Mường Lát, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Sơn Thủy, Tam chung, Trung Lý.

Nghệ An: Châu Tiến, Đông Hiếu, Mường Lống, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiền Phong, Anh Sơn, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Quàng, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tam Quang, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Chiêu Lưu, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Xén, Na Ngoi, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Thái, Tân An, Thuần Trung, Vĩnh Tường.