Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 22/10, sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 22h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Nước dâng do gió mạnh vùng ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới Đà Nẵng cao từ 0,3-0,6m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.