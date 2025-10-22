Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Công an sẵn sàng lực lượng ứng phó bão Fengshen

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Công điện số 202 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung phòng, tránh và ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân neo tàu thuyền trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Cẩm Ái)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 22/10 và ngày 23/10, bão ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Do tác động của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và các hình thế thời tiết khác, từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to lên đến 800mm. Mưa lớn kết hợp thủy triều và nước dâng cao có nguy cơ gây ngập úng nghiêm trọng tại các đô thị và vùng trũng thấp, kèm theo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, cùng lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan; đồng thời, bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa cần thiết, để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, tránh và ứng phó bão số 12, cùng nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thủ tướng giao bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Lãnh đạo các địa phương cần chủ động xây dựng phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, người khó khăn, các đối tượng yếu thế và người dân tại khu vực sơ tán; đồng thời bố trí lực lượng giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản, đảm bảo người dân yên tâm di dời.

Bên cạnh đó, các địa phương phải triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực và nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt nơi có nguy cơ bị chia cắt hoặc cô lập do mưa lớn, sạt lở, để kịp thời ứng cứu và xử lý sự cố theo “phương châm bốn tại chỗ”.

Căn cứ tình hình cụ thể, lãnh đạo các địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng bị tác động bởi mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.