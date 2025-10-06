Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 6 tỉnh Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.
Đến 19h ngày 6/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành vùng áp thấp.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa hơn 150mm trong 3 giờ. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
Hà Nội cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm.
Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh tiếp tục hứng mưa với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Lai Châu
|Bản Bo, Bình Lư, Khoen On, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Tân Uyên, Than Uyên
|Sơn La
|Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sung, Đoàn Kết, Mai Sơn, Mường Bang, Mường Bú, Mường Cơi, Mường Khiêng, Mường La, phường Chiềng An, phường Chiềng Sinh, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Phù Yên, Song Khủa, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tân Phong, Tô Múa, Vân Hồ, Yên Châu, Yên Sơn
|Phú Thọ
|Cao Sơn, Đà Bắc, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Lai Đồng, Long Cốc, Mai Châu, Minh Đài, Mường Bi, Mường Hoa, Quy Đức, Tân Lạc, Tân Pheo, Tân Sơn, Thượng Long, Toàn Thắng, Trung Sơn, Văn Miếu, Vân Sơn, Võ Miếu, Xuân Đài, Yên Sơn
|Lào Cai
|Bản Hồ, Bản Xèo, Bát Xát, Cát Thịnh, Chế Tạo, Hưng Khánh, Khao Mang, Lao Chải, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Hum, Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa Pa, Quy Mông, Tả Van, Tà Xi Láng, Trịnh Tường, Văn Chấn, Việt Hồng, Xuân Ái
|Lạng Sơn
|Công Sơn, Ba Sơn, Cao Lộc, Điềm He, Đình Lập, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa, phường Tam Thanh
|Quảng Ninh
|Đặc khu Vân Đồn, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Đông Mai, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Mạo Khê, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, Quảng La, Thống Nhất
