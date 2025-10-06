Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 6 tỉnh Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Đến 19h ngày 6/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành vùng áp thấp.

Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Tác động của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa hơn 150mm trong 3 giờ. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Hà Nội cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh tiếp tục hứng mưa với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.