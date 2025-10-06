Cầu tràn bị nhấn chìm vào mùa mưa lũ, dân vùng cao Quảng Ngãi canh cánh mối lo

(VTC News) -

Nhiều năm qua, vào mùa mưa bão, người dân xã Sa Bình (tỉnh Quảng Ngãi) lại mang trong mình nỗi thấp thỏm khi di chuyển qua cầu tràn thuộc làng Khúc Na.

Theo người dân địa phương, những ngày trời đổ mưa lớn, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến mực nước suối dâng cao, tràn qua mặt cầu và chảy xiết. Do đó, giao thông qua cầu tràn này rơi vào trạng thái tê liệt khiến việc đi lại của bà con hết sức khốn đốn.

Chị Y Huen (trú làng Khúc Na) cho hay mới đây nhất, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn và nhấn chìm cầu tràn. "Cầu bị ngập sâu cả mét và nước chảy xiết nên chẳng ai dám lội bộ. Lo nhất là mấy đứa nhỏ, nếu không trông chừng cẩn thận thì các cháu dễ ra khu vực này nghịch nước và tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao" - chị Y Huen nói.

Tương tự cầu tràn ở Sa Bình, cầu tràn thuộc xã Đăk Long cũng thường xuyên rơi vào tình cảnh bị nhấn chìm vào mùa mưa bão.

Cầu tràn này bắc qua suối Đăk Long, là tuyến giao thông huyết mạch dẫn từ thôn Đăk Ák vào thôn Long Yên và Đăk Ôn, xã Đăk Long. Và khi lũ dâng cao, cầu tràn chìm trong biển nước cũng là lúc người dân 2 thôn Long Yên và Đăk Ôn rơi vào tình thế bị cô lập.

Anh A Biên (trú thôn Đăk Ôn) bày tỏ nỗi lo khi địa bàn nơi anh cư trú không ít lần bị cô lập nhiều ngày liền. "Có khi mưa lũ làm cầu tràn bị ngập sâu cả tuần khiến việc đi lại của người dân gặp bế tắc. Khổ nhất là lúc trong làng có người đau ốm, muốn đưa đi bệnh viện mà nước ngập, không thể qua được, chỉ biết chờ nước rút" - anh Biên giãi bày.

Nhắc đến tình cảnh cầu tràn thường xuyên bị nhấn chìm vào mùa mưa bão, Chủ tịch UBND xã Đăk Long Nguyễn Văn Diệu cho biết, mỗi khi trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn là chính quyền xã khẩn trương bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại 2 đầu điểm ngập của cầu tràn. Đồng thời lực lượng chức năng tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo và thường xuyên hướng dẫn người dân tránh tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Về lâu về dài, chính quyền xã rất mong được các cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố bắc qua suối Đăk Long, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lao động sản xuất và giúp học sinh đến trường an toàn.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, 40 xã phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) hiện có hơn 60 cầu tràn, ngầm tràn và cống tràn. Trong số đó, hàng chục ngầm tràn được làm bằng rọ đá phục vụ việc đi lại.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho hay do đặc thù địa hình, các xã vùng Tây của tỉnh có nhiều cầu tràn, ngầm tràn và cống tràn thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn. Trước tình trạng này, các ngành chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương chủ động căng dây, cấm người dân qua lại tại những điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn, chỉ cho lưu thông khi nước rút.

"Đơn vị sẽ tiến hành rà soát, đánh giá mức độ cấp thiết của từng công trình để đưa vào danh mục đầu tư trung hạn, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và triển khai xây dựng các cầu tràn, ngầm tràn kiên cố theo thứ tự ưu tiên" - vị lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông tin thêm.