Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, cách Đà Nẵng 150km, cách Quảng Trị 360km

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 6h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ chậm lại so với những ngày trước đó, khoảng 25km/h.
Đến 16h cùng ngày, bão số 10 Bualoi trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
Lúc 4h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25-30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị; cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Khoảng 16h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.
Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh nước dâng do bão cao 0,5-1,5m, trong đó, Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.
Trên đất liền, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ trưa 28/9, trên đất liền Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ trên 450mm. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị dao động 200-400mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 200mm trong 3 giờ.
Bình luận