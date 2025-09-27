Mưa như trút nước, đường phố Huế và Quảng Trị thành sông

Mưa trắng trời, đường phố Quảng Trị và Huế thành sông

Từ sớm 27/9, nhiều nơi ở TP Huế mưa liên tục, gần như không ngớt khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu trong. Trong hình là lực lượng công an hỗ trợ di dời người dân ở phường An Cựu khỏi ngôi nhà bị ngập.

Một tuyến đường ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới (cũ) bị ngập sâu, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và bố trí người ứng trực, không cho phương tiện đi qua.

Một đoạn trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 (TP Huế) cũng ngập sâu trong nước, các phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng công an đưa thuyền vào vùng ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế) để hỗ trợ người dân.

Người già và người yếu vùng ngập lụt được sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế ngập sâu.

Nước ngập, người dân đưa xe lên các vị trí cao để tránh hư hại tài sản.

Tại Đông Hà (Quảng Trị), nhiều tuyến đường huyết mạch bị ngập cục bộ như đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà) và Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên) ngập 20-40 cm.

Một người dân ở Đông Hà đi xe máy qua đoạn đường ngập, xe bị chết máy, phải dắt bộ.

Giao thông ở Đông Hà (Quảng Trị) tê liệt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h. Dự báo sáng 28/9, bão số 10 Bualoi di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm 28/9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị.

Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Huế.