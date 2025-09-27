Tin bão số 10 Bualoi mới nhất và thời điểm gió mạnh, mưa lớn trên đất liền

(VTC News) -

Ông Hoàng Phúc Lâm nói bão số 10 Bualoi di chuyển rất nhanh.

Lúc 19h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 120km về phía Nam, cách Đà Nẵng khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh nên việc bão đổi hướng tương đối khó. Khả năng cao bão hướng về khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ), đổ bộ lúc rạng sáng 29/9 lúc triều thấp nhưng có thể gây ra nước dâng 0,5-1,5m, nguy cơ ngập úng ở ven biển. Từ chiều đến tối 29/9, bão số 10 Bualoi khả năng tan.

Bão số 10 Bualoi sẽ gây mưa to, gió mạnh trên đất liền vào đêm 28/9, rạng sáng 29/9. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Ngoài ra, hoàn lưu bão khá rộng nên mưa trước bão lớn, trọng tâm ở Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Ông Lâm cảnh báo, nếu thời điểm này xảy ra ngập úng cục bộ thì thời điểm bão vào còn ngập hơn, kèm theo đó là gió mạnh cấp 10-12.

"Mưa trước và trong bão chủ yếu ở miền Trung. Mưa sau bão ở miền Bắc là chính. Ngày 29-30/9, mưa dịch lên khu vực Thanh Hoá - Nghệ An, đồng bằng Bắc Bộ, trung du và miền núi phía Bắc.

Hiện chưa phải thời điểm mưa to nhất. Mưa to nhất vào ngày 29/9", ông Lâm nói. Mưa ở Hà Nội cũng kéo dài sang ngày 30/9.

Trên đất liền, từ chiều 28/9 bắt đầu có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 và cao điểm là về đêm. Với cơn bão số 10 Bualoi, gió mạnh, mưa lớn trong đất liền tập trung về đêm 28/9, rạng sáng 29/9. Gió mạnh nhất ở khu vực đất liền từ Thanh Hoá đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị với cường độ có thể mạnh cấp 10-12 ở vùng gần tâm bão, giật cấp 14. Với cấp gió này nguy cơ làm gãy đổ cây cối, tốc mái nhà.

Vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9 từ chiều mai 28/9.

Về đợt mưa lớn ở hai miền Bắc và Trung trong những ngày cuối tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 29/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm; Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 100-300mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa lớn trên 100mm trong 1 giờ.

Từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 150-300mm, cục bộ trên 450mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Đêm 29/9 và ngày 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Trong đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến ngày 30/9.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/9, Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.