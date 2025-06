Bão số 1 mạnh lên cấp 11, loạt tỉnh miền Trung nguy cơ sạt lở

(VTC News) -

Trong vòng 6 tiếng, bão số 1 (Wutip) đã tăng thêm 1 cấp, mạnh cấp 11 khi đi vào vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 13/6, bão số 1 trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 1 lúc 11h ngày 13/6. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo cấp bão trên duy trì trong 24 giờ tới. Khoảng 10h ngày 14/6, bão số 1 trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Khoảng 10h ngày 15/6, bão số 1 trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Lúc 10h ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam Trung Quốc, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hoàn lưu bão số 1 khiến mưa lớn liên tục trút xuống các tỉnh, thành miền Trung. Dự báo hôm nay (13/6), Quảng Bình đến Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm. Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 120mm chỉ trong 6 giờ.

Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ cao/rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 7 tỉnh, thành miền Trung và tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

Tỉnh/Thành phố Huyện Hà Tĩnh Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang Quảng Bình Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, TP Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn Quảng Trị Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh Huế A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền Đà Nẵng Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà Quảng Nam Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Phú Ninh, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước Quảng Ngãi Trà Bồng Kon Tum Đắk Glei, Tu Mơ Rông

Cũng theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Hương đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 13/6, trên sông Hương tại Kim Long 2,14m, trên báo động 2 (BĐ2) là 0,14m. Dự báo Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống dần. Trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Hương xuống dần và ở mức BĐ1. Đề phòng ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị TP Huế.

Ngoài ra, tác động của bão số 1 Wutip, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m; trong đó phía Đông 3-5m, biển động dữ dội.

Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3- 5m, vùng gần tâm bão đi qua 4-6m, biển động dữ dội.