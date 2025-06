Huế - Quảng Trị mưa trắng trời, đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở

(VTC News) -

Tại TP Huế, Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ đêm 11/6 đến sáng 12/6, khu vực đỉnh Bạch Mã (huyện Phú Lộc) ghi nhận lượng mưa lớn nhất cả nước với hơn 563mm.

Mưa lớn khiến đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua huyện Phú Lộc (TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng.

Một số nơi khác trên địa bàn cũng có lượng mưa rất lớn như trạm Kiểm lâm Khe Mỏ Rang (hơn 519 mm), Vườn quốc gia Bạch Mã (hơn 434 mm)…

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số khu vực trên địa bàn TP Huế. Đặc biệt, mưa lớn là nguyên nhân gây sạt lở tuyến đường dẫn từ xã Hương Phú, huyện Phú Lộc lên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Để đảm bảo an toàn, UBND huyện Phú Lộc quyết định cấm lưu thông trên tuyến đường kể trên. Lực lượng chức năng đang chờ mưa giảm sẽ khẩn trương xử lý lượng đất đá sạt lở để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng rào chắn, đặt biển cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường sạt lở.

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Huế cho biết trên địa bàn có nhiều nơi mưa rất lớn, cục bộ với lượng mưa đo được có nơi hơn 100mm/3 giờ.

Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 70-200 mm, có nơi trên 300mm. Trong ngày và đêm 13/6, Huế vẫn còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14/6, mưa sẽ giảm nhanh và kết thúc.

Tại Quảng Trị, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News địa phương này hiện có mưa rất to. Mưa lớn khiến hầu hết các ngầm tràn đoạn qua các tuyến đường giao thông huyết mạch ở huyện miền núi Đakrông ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển.

Mưa lớn khiến hầu hết các ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông ở huyện Đakrông bị ngập.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết, tính đến 09h00 ngày 12/6, hai xã A Ngo và A Bung, tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Phía thượng nguồn (khu vực A Lưới, TP Huế) nước liên lục đổ về với lưu lượng lớn. Hiện mực nước trên các suối đang lên cao, nước chảy xiết, các cầu tràn qua suối và cầu tràn vào các thôn trên địa bàn bị ngập sâu. Hiện chưa có thiệt hại về người.

Các phương tiện đi lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay bị tê liệt do ngầm tràn bị ngập.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các địa phương do Đồn Biên phòng Ba Nang, A Vao (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) quản lý. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng dăng dây, dựng biển cấm, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các ngầm tràn bị ngập để đảm bảo an toàn.