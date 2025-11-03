Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, có thể ảnh hưởng trực tiếp Đà Nẵng - Khánh Hòa

(VTC News) -

Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, hiện nay, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi.

Dự báo khoảng sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Các số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo và cường độ. Tuy nhiên các kết quả dự báo mới nhất cho thấy, bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh.

"Bão có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng từ đêm 6/11, bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) khả năng đạt cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có thể đạt cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão", cơ quan khí tượng nhận định.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Kalmaegi. (Nguồn: NCHMF)

Từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, Quảng Trị đến Đắk Lắk nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Cũng theo cơ quan khí tượng, số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Mưa ngập ở Huế ngày 3/11. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm, ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố (dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp ở Nam Biển Đông, nhiễu động gió Đông trên cao), từ nay đến hết ngày 4/11, Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm.

Từ chiều 4/11 đến ngày 6/11, mưa ở khu vực trên có thể giảm.

Ngoài ra, từ hôm nay đến hết ngày 4/11, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) dao động ở mức cao, sau xuống dần và dao động ở mức báo động (BĐ)2 và trên BĐ2; trên sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Trị) dao động trên mức BĐ3. Trên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) khả năng xuất lũ ở mức BĐ2-BĐ3.

Trong những ngày cuối tháng 10/2025 và đầu tháng 11/2025, Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ rất lớn, đất đã bão hòa, kết hợp với đợt mưa lớn dự báo trong những ngày tới sẽ làm gia tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, trọng tâm tại các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.