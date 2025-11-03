Một tuần, lũ sông Bồ ở Huế 3 lần vượt đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Tin lũ lớn trên các sông ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế) và sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Lúc 13h ngày 3/11, đỉnh lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,31m, trên báo động (BĐ)3 0,81m, trên mức lũ lịch sử (5,27m thiết lập ngày 29/10) là 0,04m.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần, lũ trên sông Bồ đã 3 lần thiết lập đỉnh lịch sử. Trước đó, đỉnh lũ lúc 14h ngày 27/10 trên khu vực này đã đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 là 0,01m.

Cùng thời điểm này, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,47m, trên BĐ3 0,97m; mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 7,93m, trên BĐ1 0,43m.

Lũ trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên, hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang xuống.

TP Huế vẫn đang ngập sâu. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Lúc 14h ngày 3/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,42m, trên BĐ3 0,92m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,29m, trên BĐ3 0,79m, trên mức lũ lịch sử (5,27m năm 2025) 0,02m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 9,55m, trên BĐ3 0,55m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,59m, trên BĐ3 0,59m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu khả năng đạt đỉnh ở mức trên BĐ3 từ 0,6-0,7m.

Trong 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3 đến BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét xảy ra tại Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Tin không khí lạnh tăng cường và rét

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, đêm 3/11 và ngày 4/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối 3-5/11, Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa rải rác. Trong khoảng thời gian từ chiều tối 3-4/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.