Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi đang hoạt động trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines có cường độ rất mạnh và di chuyển với tốc độ nhanh.

Tại cuộc họp thông tin diễn biến bão Kalmaegi chiều 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây là một trong những cơn bão đáng quan tâm nhất từ đầu năm đến nay khi các điều kiện khí tượng hiện tại cho thấy rất ít yếu tố có thể khiến bão suy yếu nhanh trong hành trình vào Biển Đông.

Lúc 16h ngày 4/11, bão Kalmaegi duy trì sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự kiến, vào sáng sớm 5/11, tâm bão sẽ vượt qua miền Trung Philippines và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Ngay sau khi đi vào vùng biển nước ta, bão có khả năng mạnh thêm, hướng về khu vực Trường Sa.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Theo phân tích của trung tâm khí tượng, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh, trong bối cảnh Biển Đông hiện có nhiệt độ mặt nước cao, độ ẩm thuận lợi, gió đứt yếu - những yếu tố giúp bão duy trì hoặc tăng thêm cường độ.

“Các dự báo quốc tế, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc, đều nhận định Kalmaegi sẽ đạt cường độ cực đại khi ở khu vực Trường Sa, có thể mạnh tới cấp 14, giật cấp 16-17”, ông Khiêm thông tin.

Trước diễn biến phức tạp của bão, mặc dù Kalmaegi chưa chính thức đi vào Biển Đông, cơ quan khí tượng trong nước đã phát tin bão khẩn cấp từ chiều 4/11 nhằm nâng cao cảnh giác cho các địa phương ven biển miền Trung. Việc phát tin sớm được đánh giá là cần thiết, bởi bão có tốc độ di chuyển nhanh và khả năng tăng cấp trong thời gian ngắn.

"Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh. Kalmaegi có quỹ đạo và cường độ tương tự các cơn bão mạnh từng gây thiệt hại lớn ở miền Trung như Damrey năm 2017 hay Molave năm 2020. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cần sớm rà soát phương án ứng phó, chủ động di dời dân khỏi vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và công trình ven biển", ông Khiêm nói.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo, từ chiều 6/11, hoàn lưu bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ven biển có thể có gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 15; sâu trong đất liền gió cấp 7–9, giật cấp 13–14.

Mưa lớn diện rộng được dự báo xảy ra từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, tập trung nhiều ở khu vực Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, bởi hướng di chuyển, vùng mưa lớn và cường độ gió của bão Kalmaegi vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới.