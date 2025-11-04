Bão Kalmaegi càn quét Philippines, hơn 150.000 người phải sơ tán

(VTC News) -

Hàng loạt ô tô bị cuốn trôi sau khi bão Kalmaegi đổ bộ Philipines. (Video: X)

Tờ Philstar đưa tin, bão Kalmaegi, tên địa phương là Tino đã đổ bộ vào khu vực Silago thuộc tỉnh Nam Leyte vào nửa đêm ngày 4/11, mang theo sức gió duy trì 150 km/h và giật tới 205 km/h. Dự báo bão Kalmaegi sẽ di chuyển qua quần đảo Visayas và tiến ra Biển Đông vào ngày 5/11.

Video trên trang Facebook của đài phát thanh DZRH cho thấy nhà cửa ở thành phố Talisay bị ngập hoàn toàn, chỉ còn nhìn thấy mái nhà. Những cảnh tượng tương tự cũng nhìn thấy ở một số khu vực khác của thành phố Cebu, nơi xe cộ và đường phố chìm trong nước.

Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia (NDRRMC) Philippines ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bão Kalmaegi. Tính đến 6h ngày hôm nay, chưa có thương tích hoặc người mất tích nào được xác nhận thêm.

Theo thông tin từ NDRRMC, có ít nhất 17.124 gia đình, tương đương 59.918 người bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi. Trong số đó có 9.170 gia đình (32.286 người) phải đến trú ẩn tại 362 trung tâm sơ tán, trong khi 3.300 gia đình (10.641 người) ở nhờ nhà người thân hoặc bạn bè.

Dẫn lời quan chức ứng phó thảm họa, AP cũng đưa tin hơn 150.000 người ở các tỉnh miền đông Philippines được sơ tán trước khi bão đổ bộ. Chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn, gió mạnh có khả năng gây thiệt hại và sóng biển dâng cao tới 3m.

Hình ảnh tan hoang sau khi bão đổ bộ. (Ảnh: CND)

Ngoài ra, Philippines còn tạm dừng hoạt động 108 cảng biển khiến 1.403 hành khách, 554 hàng hóa và 46 tàu bị mắc kẹt. Hàng không và hàng hải đều bị tê liệt, ít nhất 75 chuyến bay nội địa bị hủy. Tình trạng mất điện cũng ghi nhận ở nhiều địa phương.

Bão Kalmaegi đổ bộ trong bối cảnh Philippines vẫn đang phục hồi sau chuỗi thảm họa tự nhiên gần đây, bao gồm động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hồi tháng 9, siêu bão Ragasa quét qua phía bắc Luzon mang theo gió mạnh và mưa như trút nước, buộc chính phủ và trường học phải đóng cửa.

Bão Kalmaegi là cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay, được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm.