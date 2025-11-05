Bão cuồng phong Kalmaegi càn quét Philippines, ít nhất 66 người thiệt mạng

(VTC News) -

Bão cuồng phong Kalmaegi càn quét Philippines, gây lụt nặng nề.

Bão Kalmaegi khiến ít nhất 66 người thiệt mạng tại Philippines.

Cebu, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tan hoang sau mưa lũ: nhà cửa đổ nát, đường phố ngập rác, người dân mất trắng tài sản.

Những chiếc ô tô bị cuốn trôi sau trận lũ lớn do bão Kalmaegi gây ra nằm chồng chất trong một khu dân cư ở Bacayan, thành phố Cebu, Philippines, ngày 5/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Eloisa Lopez)

Tại thành phố Talisay, bà Eilene Oken, 38 tuổi, đứng trước đống đổ nát nơi từng là ngôi nhà của mình.

“Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, tiết kiệm nhiều năm cho ngôi nhà này. Vậy mà chỉ trong chốc lát, tất cả biến mất”, bà cho biết. Dù mất hết tài sản, bà Oken nói vẫn may mắn vì chồng và 2 con gái đều bình an.

Cơ quan phòng chống thiên tai Philippines cho biết 6 binh sĩ tử nạn khi trực thăng rơi ở Agusan del Sur trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ. Ngoài ra, 26 người mất tích và 10 người bị thương.

Bão Kalmaegi xuất hiện chỉ hơn một tháng sau trận động đất 6,9 độ richter ở miền Bắc Cebu khiến hàng chục người thiệt mạng. Đây là cơn bão thứ 20 càn quét Philippines trong năm nay.

Theo cơ quan khí tượng PAGASA, bão đã mạnh lên khi vượt Biển Đông và dự kiến đổ bộ miền Trung Việt Nam vào đêm 6/11 hoặc sáng 7/11. Hơn 200.000 người tại Visayas, Nam Luzon và Bắc Mindanao đã được sơ tán. Hơn 180 chuyến bay bị hủy, nhiều nơi mất điện và gián đoạn liên lạc.

Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Kalmaegi là thảm họa mới nhất trong chuỗi thiên tai mà quốc gia này đang gánh chịu.

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines. (Nguồn: Reuters)

Một người đàn ông lục tìm trong đống đổ nát còn lại của ngôi nhà bị cuốn trôi do lũ lụt sau bão Kalmaegi, tại Talisay, Cebu, Philippines, ngày 5/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Eloisa) Lopez.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một người đàn ông băng qua con đường đầy bùn đất, nơi nhiều ô tô bị cuốn trôi và chất đống sau trận lũ do bão Kalmaegi gây ra, tại khu dân cư ở Bacayan, thành phố Cebu, Philippines, ngày 5/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Eloisa Lopez)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 11h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đến 10h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khả năng mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp báo động đỏ) ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Khoảng chiều 6/11, bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa.