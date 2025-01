Báo điện tử VTC News trao bếp ăn bán trú cho trường mầm non khó khăn ở Sơn La

(VTC News) -

Công trình nhà bếp ăn bán trú trường Mầm non Sao Mai (xã Tú Nang, huyện Yên Châu) khởi công xây dựng từ cuối tháng 11/2024. Nhà bếp ăn bán trú trị giá 200 triệu đồng do Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương tài trợ, phối hợp cùng Báo điện tử VTC News, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc và UBND huyện Yên Châu xây dựng.

Tổng diện tích nhà bếp ăn rộng hơn 60m2, nền lát gạch ceramic, đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều theo tiêu chuẩn của điều lệ trường mầm non.

Sau hơn một tháng khẩn trương xây dựng, bếp ăn hoàn thiện và kịp đưa vào sử dụng phục vụ học sinh và thầy cô ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lễ khánh thành, trao tặng nhà bếp ăn bán trú trường Mầm non Sao Mai.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà bếp ăn bán trú cho học sinh trường Mầm non Sao Mai.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Dương Quang Tùng, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News nhấn mạnh, chương trình xây dựng bếp ăn trường Mầm non Sao Mai là hoạt động thiết thực, nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách". Đây cũng chính là tư tưởng đã hình thành nên giá trị cốt lõi của Báo điện tử VTC News.

"Chúng tôi tin rằng nhà bếp ăn bán trú sau khi được đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm bớt khó khăn về nơi ăn, ở cho các em nhỏ, đồng thời giúp cho hành trình tương lai của các em cũng được thuận lợi hơn", Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News chia sẻ.

Nhà bếp ăn bán trú có 3 khu vực bếp nấu, khu vực rửa rau, đồ sống...

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Đức Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu gửi lời cảm ơn Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương, Báo điện tử VTC News, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc giúp đỡ các thầy cô, học sinh trường Mầm non Sao Mai có được công trình đặc biệt ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch UBND huyện hy vọng công trình nhà bếp ăn mới sẽ giúp các em học sinh có những bữa ăn ngon hơn, đảm bảo vệ sinh, nâng cao thể lực, tâm trí để học tập và rèn luyện tốt.

"Thay mặt Huyện uỷ, UBND huyện Yên Châu và tập thể trường Mầm non Sao Mai, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo điện tử VTC News, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc luôn quan tâm tới những mầm non tương lai của đất nước. Đây không chỉ là sự hỗ trợ quý báu mà còn là niềm động viên lớn lao, giúp chúng tôi ấm lòng hơn trong dịp Tết. Chúng tôi xin cảm ơn", ông Long xúc động nói.

Bên trong khu vực bếp ăn bán trú cho học sinh trường Mầm non Sao Mai, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La.

Cô Lò Thị Thuý, Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai xúc động, từ nay, các giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường sẽ không còn phải vừa ăn cơm, vừa chạy mưa, chạy nắng. Ngoài việc giáo dục kiến thức, rèn luyện năng lực, phẩm chất, các em sẽ có bếp ăn tập thể và những bữa ăn ngon để nâng cao thể lực, tâm trí để học tập.

"Đây là món quà ý nghĩa ngay trước thềm năm mới, là động lực lớn lao thúc đẩy đội ngũ sư phạm nhà trường, kiên trì bám trường, bám bản trong sự nghiệp trồng người", Hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai nói.

Cũng trong dịp này, Báo điện tử VTC News cùng Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc và Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup trao 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Nậm Lầu và Chiềng Ly (Thuận Châu, Sơn La).

Theo đó, 120 suất quà được trao cho các hộ dân xã Nậm Lầu và 180 suất quà cho các hộ dân xã Chiềng Ly. Mỗi phần quà Tết trị giá 600.000 đồng được gửi đến tận tay các hộ vào ngày giáp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc VOV Tây Bắc (ngoài cùng bên trái) cùng ông Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTC News trao quà Tết cho các hộ dân xã Nậm Lầu.