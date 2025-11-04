Trực thăng quân sự Philippines rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ bão Kalmaegi

(VTC News) -

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Mindanao miền Đông (EastMinCom), chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trên đường từ thành phố Davao tới thành phố ven biển Butuan, nơi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do bão. Máy bay mang theo hàng cứu trợ và lực lượng hỗ trợ công tác đánh giá thiệt hại sau thiên tai.

Hiện trường vụ rơi trực thăng ở đảo Mindanao, Philippines ngày 4/11. (Ảnh: ABS-CBN)

“Chúng tôi kêu gọi công chúng cảm thông, cầu nguyện và hợp tác trong khi nỗ lực tìm kiếm tổ lái vẫn đang tiếp diễn", thông báo của Bộ Tư lệnh nêu rõ.

EastMinCom xác nhận các hoạt động cứu hộ và thu hồi hiện trường đang được tiến hành, với sự phối hợp của lực lượng ứng phó khẩn cấp địa phương.

“Chiếc Super Huey nằm trong đội bay bốn chiếc cất cánh sáng nay để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu. Tuy nhiên, liên lạc với máy bay bị mất giữa chừng", Không quân Philippines cho biết, đồng thời khẳng định chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai ngay sau đó.

Không quân Philippines cho biết một cuộc điều tra toàn diện đang được thực hiện để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời cam kết sẽ công bố thông tin chính xác sau khi hoàn tất công tác kiểm chứng.

Một số người dân địa phương ở thị trấn Loreto, nơi được cho là vị trí máy bay rơi, cho biết họ phát hiện các thi thể bị cháy gần khu vực vụ nổ. Tuy nhiên, quân đội Philippines chưa xác nhận thông tin về số người thương vong.

Chiếc Super Huey UH-1H là dòng trực thăng đa nhiệm thường được Không quân Philippines sử dụng trong các hoạt động vận chuyển hàng hóa, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ quân sự ở các vùng xa xôi, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Những ngày qua, Mindanao là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão Kalmaegi, với mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi.

Vụ rơi trực thăng một lần nữa cho thấy hiểm nguy mà các lực lượng cứu trợ phải đối mặt khi hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giữa lúc Philippines đang nỗ lực ứng phó với cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025.