Chính sách thị thực thông thoáng khẳng định chủ trương hội nhập của Việt Nam

Ngày 14/8, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến chính sách thị thực mới nhất của Việt Nam dành cho người nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Chính sách của Việt Nam nhất quán là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam và qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 229 nghị quyết miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia, theo chương trình kịch cầu du lịch từ 15/8/2025 đến hết 14/8/2028.

Theo đó, công dân 12 nước gồm: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ được miễn thị thực với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hội chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Trước đó, Việt Nam đã từng ban hành Nghị quyết 44 và nhiều nghị quyết liên quan khác về miễn thị thực. Đến nay, Việt Nam đang đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia. Đây là bước đi quan trọng thể hiện chủ trương hội nhập, đồng thời góp phần thu hút khách quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và hợp tác đầu tư.

Người phát ngôn cũng thông tin, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 221, quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, các đối tượng được miễn thị thực là người nước ngoài thuộc các trường hợp:

Là khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

Là các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; Là nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới; Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng…

Việc ban hành Nghị định này là hết sức cần thiết để thu hút người nước ngoài thuộc nhóm đối tượng tài năng, nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực cần ưu đãi (như công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi...). Ngoài ra còn có lãnh đạo, nhà quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia cao cấp của một số doanh nghiệp lớn, nhà văn hóa, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng... nhằm xây dựng một nền kinh tế năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.