Việt Nam lên tiếng thông tin Nhật Bản bắt 3 công dân vụ 1 tấn cần sa

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/8, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời về câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin trên báo chí Nhật Bản việc cảnh sát nước này bắt 3 người Việt Nam liên quan đến vụ tàng trữ 1 tấn cần sa trị giá 35 triệu USD.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương tìm hiểu, xác minh vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật sở tại", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời phóng viên tại họp báo thường kỳ ngày 14/8.

Khoảng 1 tấn cần sa bị tịch thu tại Tokyo vào ngày 13/8/2025. (Ảnh: Kyodo)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định: "Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ vận chuyển ma tuý và sẵn sàng hợp tác song phương, đa phương phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng".

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô trong 200 thùng carton trên một tàu chở hàng rời cảng Đà Nẵng ở Việt Nam và cập cảng Tokyo vào tháng 6 vừa qua.