Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 13/8, tại thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP.HCM-thành phố Busan (Hàn Quốc).

Nơi bắt đầu những hành trình mới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là cơ quan ngoại giao mới mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, cộng đồng người Việt tại đây đang ngày càng hội nhập với sở tại, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Do vậy, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cam kết sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển; người đồng hành để gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, hồn cốt Việt, để tình cảm và sự thấu hiểu giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Tổng lãnh sự Đoàn Phương Lan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thực sự là một cầu nối hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc lên một tầm cao mới, vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun bày tỏ, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Đây cũng là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu bấm nút ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thị trưởng Park Hyeong Jun tin tưởng, sự ra mắt của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan chắc chắn sẽ góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh-thành phố Busan.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân TP.HCM và chính quyền thành phố Busan đồng tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Busan hôm nay là minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ của hai nước và khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong tổng thể hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

Những năm qua, Hàn Quốc đã đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của Việt Nam. Việc Đoàn đại biểu có mặt ở thành phố Busan ngày hôm nay là bước đi cụ thể để triển khai ngay những nội dung đã thống nhất giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành phố Busan có một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước; chúc mừng những thành tựu, những kết quả của Busan đạt được trong thời gian vừa qua. Việc Việt Nam khai trương Tổng lãnh sự quán ở đây thể hiện sự coi trọng vị trí của thành phố Busan trong quan hệ đối với Việt Nam, đối với TP.HCM cũng như các địa phương khác của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo Tổng Bí thư, Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. TP.HCM là một đô thị lớn của Việt Nam, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại. Cả hai đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và của Hàn Quốc, có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với Busan.

Sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân thành phố Busan đối với TP.HCM và những địa phương khác của Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.