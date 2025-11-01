Cận cảnh khu đất ở Khánh Hòa dự kiến làm nhà máy điện hạt nhân

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, công tác kiểm kê tại dự án điện hạt nhân 1 đã hoàn thành 100%. Địa phương đã công khai phương án bồi thường cho 62 hộ và một tổ chức (54 ha) với tổng kinh phí 78 tỷ đồng; 500 trường hợp khác (200 ha) trong khu lõi dự án dự kiến hoàn tất chi trả, hỗ trợ tái định cư trước 31/12. Còn 335 trường hợp còn lại (165 ha) sẽ được giải quyết sau khi cơ quan thẩm quyền xác định ranh giới vùng đệm.