Bánh mì ngon nhưng lại 'đại kỵ' với 5 nhóm người này

(VTC News) -

Người đang giảm cân

Báo Lao động dẫn nguồn một số nghiên cứu được công bố trên Tạp chí ScienceDirect cho biết, bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, thiếu chất xơ và chất dinh dưỡng trong ngũ cốc nguyên hạt.

Loại thực phẩm này chứa hàm lượng tinh bột rất lớn, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm nhanh chóng. Theo thời gian, điều này có thể góp phần làm tăng cân.

Người gầy yếu

Quy trình chế biến để làm bánh mì trắng đã loại bỏ nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Điều này nghĩa là nếu chế độ ăn uống của bạn có nhiều bánh mì trắng sẽ làm bạn cảm thấy no hơn, và không muốn ăn được những thực phẩm khác lành mạnh hơn.

Bánh mì tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được.

Người bị hội chứng ruột kích thích (IBS)

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Very Well Health cho biết, hội chứng ruột kích thích (IBS) là rối loạn chức năng đường ruột phổ biến, gây ra các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón.

Mặc dù nguyên nhân chính xác của IBS chưa được xác định rõ, nhưng một số yếu tố được cho là có liên quan đến IBS bao gồm stress, thay đổi nội tiết tố, nhiễm trùng đường ruột và nhạy cảm với một số loại thực phẩm, trong đó có FODMAPs.

FODMAPs là nhóm carbohydrate chuỗi ngắn khó tiêu hóa, có thể lên men trong ruột, gây ra các triệu chứng khó chịu cho người bị IBS. Bánh mì chứa một lượng FODMAPs nhất định, đặc biệt là fructan và GOS.

Do đó, người bị IBS nên hạn chế ăn bánh mì, đặc biệt là bánh mì trắng. Thay vào đó, có thể lựa chọn bánh mì làm từ bột mì nguyên cám, hoặc bánh mì sourdough, vì chúng chứa ít FODMAPs hơn.

Người mắc bệnh celiac

Bệnh celiac là rối loạn tự miễn dịch, xảy ra khi cơ thể phản ứng với gluten - loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch. Khi người bệnh celiac ăn thực phẩm chứa gluten, hệ thống miễn dịch sẽ tấn công ruột non, gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến kém hấp thu dinh dưỡng.

Bánh mì được làm từ bột mì, nguồn cung cấp gluten chủ yếu, do đó người bệnh celiac tuyệt đối không nên ăn bánh mì và các sản phẩm từ lúa mì khác. Việc tiêu thụ gluten dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi, mệt mỏi, thiếu máu,...và các biến chứng nguy hiểm về lâu dài.

Người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp

Một số loại bánh mì, đặc biệt là bánh mì làm từ bơ, mỡ động vật hoặc chứa nhiều thành phần chế biến sẵn như xúc xích, pate, thường chứa chất béo bão hòa và cholesterol xấu.

Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, gây tích tụ mảng bám trong động mạch, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và đột quỵ. Người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp nên hạn chế bánh mì trắng, ưu tiên bánh mì nguyên cám, ít muối.