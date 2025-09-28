  • Zalo

Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 5 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 5), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Vòng 5 V.League 2025-2026 ghi nhận chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội trong mùa giải. Đội bóng Thủ đô đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1 và đẩy đối thủ này xuống cuối bảng xếp hạng.

CLB Công an TP.HCM lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Sông Lam Nghệ An từ thế bị dẫn trước 0-2 trên sân khách. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội tạm vươn lên vị trí đầu bảng.

HAGL vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, trận hòa PVF CAND giúp đội bóng phố núi tăng 1 bậc.

Tâm điểm của vòng 5 là cuộc đối đầu giữa Nam Định và CAHN. Đây cũng là 2 nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia mùa trước.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 5)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1CA TP.HCM69/713
2Ninh Bình412/212
3CAHN410/410
4Thể Công Viettel47/28
5Hải Phòng59/77
6Hà Tĩnh44/47
7Nam Định55/67
8PVF-CAND56/85
9Hà Nội56/95
10Đà Nẵng56/85
11SLNA56/84
12Becamex TP.HCM55/103
13HAGL40/42
14Thanh Hóa54/102

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 V.League

NgàyGiờTrận đấu
26/919h15Hà Nội 2-1 Thanh Hóa
27/918hSLNA 2-3 CA TP.HCM
27/918hBecamex TP.HCM 1-2 Đà Nẵng
27/918hPVF CAND 0-0 HAGL
28/918hNam Định vs CAHN
28/918hHải Phòng vs Ninh Bình
28/919h15Thể Công vs Hà Tĩnh

Highlight PVF CAND 0-0 HAGL

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

