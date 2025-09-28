Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 5 mới nhất

Vòng 5 V.League 2025-2026 ghi nhận chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội trong mùa giải. Đội bóng Thủ đô đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1 và đẩy đối thủ này xuống cuối bảng xếp hạng.
CLB Công an TP.HCM lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Sông Lam Nghệ An từ thế bị dẫn trước 0-2 trên sân khách. Nguyễn Tiến Linh và đồng đội tạm vươn lên vị trí đầu bảng.
HAGL vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, trận hòa PVF CAND giúp đội bóng phố núi tăng 1 bậc.
Tâm điểm của vòng 5 là cuộc đối đầu giữa Nam Định và CAHN. Đây cũng là 2 nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia mùa trước.
Bảng xếp hạng V.League (vòng 5)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|CA TP.HCM
|6
|9/7
|13
|2
|Ninh Bình
|4
|12/2
|12
|3
|CAHN
|4
|10/4
|10
|4
|Thể Công Viettel
|4
|7/2
|8
|5
|Hải Phòng
|5
|9/7
|7
|6
|Hà Tĩnh
|4
|4/4
|7
|7
|Nam Định
|5
|5/6
|7
|8
|PVF-CAND
|5
|6/8
|5
|9
|Hà Nội
|5
|6/9
|5
|10
|Đà Nẵng
|5
|6/8
|5
|11
|SLNA
|5
|6/8
|4
|12
|Becamex TP.HCM
|5
|5/10
|3
|13
|HAGL
|4
|0/4
|2
|14
|Thanh Hóa
|5
|4/10
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 V.League
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|26/9
|19h15
|Hà Nội 2-1 Thanh Hóa
|27/9
|18h
|SLNA 2-3 CA TP.HCM
|27/9
|18h
|Becamex TP.HCM 1-2 Đà Nẵng
|27/9
|18h
|PVF CAND 0-0 HAGL
|28/9
|18h
|Nam Định vs CAHN
|28/9
|18h
|Hải Phòng vs Ninh Bình
|28/9
|19h15
|Thể Công vs Hà Tĩnh
Highlight PVF CAND 0-0 HAGL
Thể thức V.League 2025-2026
V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.
