Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 4

Lượt trận thứ tư của vòng phân hạng giải UEFA Chanpions League 2025-2026 (Cúp C1) diễn ra từ đêm 4/11 đến sáng 6/11. Hai đội đầu bảng (9 điểm) là Paris Saint-Germain và Bayern Munich gặp nhau.

Đây là cơ hội cho 3 đội bóng khác cũng có cùng số điểm là Inter Milan, Arsenal, Real Madrid bứt lên. Trong đó, Inter Milan và Arsenal gặp các đối thủ yếu (Kairat và Slavia Prague). Real Madrid phải làm khách trên sân của Liverpool.

Paris Saint-Germain đấu với Bayern Munich.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 4

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 PSG 3 13-3 9 2 Bayern Munich 3 12-2 9 3 Inter Milan 3 9-0 9 4 Arsenal 3 8-0 9 5 Real Madrid 3 8-1 9 6 Dortmund 3 12-7 7 7 Man City 3 6-2 7 8 Newcastle 3 8-2 6 9 Barcelona 3 9-4 6 10 Liverpool 3 7-4 6 11 Chelsea 3 7-4 6 12 Sporting 3 6-5 6 13 Qarabag 3 3-2 6 14 Galatasaray 3 5-6 6 15 Tottenham 3 8-6 5 16 PSV Eindhoven 3 7-8 4 17 Atalanta 3 3-6 4 18 Atletico Madrid 3 6-4 3 19 Marseille 3 5-7 3 20 Club Brugge 3 7-11 3 21 Frankfurt 3 8-4 3 22 Athletic Bilbao 3 4-7 3 23 Napoli 3 4-9 3 24 Union SG 3 3-9 3 25 Juventus 3 6-7 2 26 Bodo/Glimt 3 5-7 2 27 AS Monaco 3 3-6 2 28 Slavia Prague 3 2-5 2 29 Pafos 3 1-5 2 30 Bayer Leverkusen 3 5-10 2 31 Villarreal 3 2-5 1 32 Copenhagen 3 4-8 1 33 Olympiakos 3 1-8 1 34 Kairat 3 1-9 1 35 Benfica 3 2-7 0 36 Ajax 3 1-11 0

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 4

Ngày 5/11 - 0h45: Napoli vs Eintracht Frankfurt

Ngày 5/11 - 0h45: Slavia Prague vs Arsenal

Ngày 5/11 - 3h: Atletico Madrid vs Royale Union SG

Ngày 5/11 - 3h: Juventus vs Sporting Lisbon

Ngày 5/11 - 3h: Bodo/Glimt vs AS Monaco

Ngày 5/11 - 3h: Liverpool vs Real Madrid

Ngày 5/11 - 3h: Olympiakos vs PSV

Ngày 5/11 - 3h: PSG vs Bayern Munich

Ngày 5/11 - 3h: Tottenham vs Copenhagen

Ngày 6/11 - 0h45: Pafos vs Villarreal

Ngày 6/11 - 0h45: Qarabag vs Chelsea

Ngày 6/11 - 3h: Ajax vs Galatasaray

Ngày 6/11 - 3h: Benfica vs Bayer Leverkusen

Ngày 6/11 - 3h: Club Brugge vs Barcelona

Ngày 6/11 - 3h: Inter Milan vs Kairat Almaty

Ngày 6/11 - 3h: Man City vs Dortmund

Ngày 6/11 - 3h: Marseille vs Atalanta

Ngày 6/11 - 3h: Newcastle vs Athletic Bilbao

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.