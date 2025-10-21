  • Zalo

Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 3

Champions LeagueThứ Ba, 21/10/2025 07:00:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 mới nhất (lượt 3), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí các đội bóng.

Trước lượt trận thứ 3, Bayern Munich đứng đầu bảng xếp hạng giải UEFA Champions League (Cúp C1). Ngoài đội bóng Đức, có 5 câu lạc bộ khác giành được 6 điểm sau 2 lượt trận là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Arsenal và cái tên bất ngờ Qarabag.

Lượt trận thứ ba tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những cặp đấu đáng chú ý giữa các đội bóng lớn: Arsenal - Atletico Madrid, Bayer Leverkusen - PSG, Real Madrid - Juventus.

Bayern Munich đứng đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt.

Bayern Munich đứng đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 3

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Bayern Munich28-26
2Real Madrid27-16
3PSG26-16
4Inter Milan25-06
5Arsenal24-06
6Qarabag25-26
7Dortmund28-54
8Man City24-24
9Tottenham23-24
10Atletico Madrid27-43
11Newcastle25-23
12Marseille25-23
13Club Brugge25-33
14Sporting25-33
15Frankfurt26-63
16Barcelona23-33
17Liverpool23-33
18Chelsea22-33
19Napoli22-33
20Union SG23-53
21Galatasaray22-53
22Atalanta23-63
23Juventus26-62
24Bodo/Glimt24-42
25Bayer Leverkusen23-32
26Villarreal22-31
27PSV Eindhoven22-41
28Copenhagen22-41
29Olympiakos20-21
30AS Monaco23-61
31Slavia Prague22-51
32Pafos21-51
33Benfica22-40
34Athletic Bilbao21-60
35Ajax20-60
36Kairat21-90

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 3

Ngày 222/10 - 23h45: Barcelona vs Olympiakos

Ngày 222/10 - 23h45: Kairat Almaty vs Pafos

Ngày 22/10 - 2h: Arsenal vs Atletico Madrid

Ngày 22/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSG

Ngày 22/10 - 2h: Copenhagen vs Dortmund

Ngày 22/10 - 2h: Newcastle vs Benfica

Ngày 22/10 - 2h: PSV vs Napoli

Ngày 22/10 - 2h: Royale Union SG vs Inter Milan

Ngày 22/10 - 2h: Villarreal vs Man City

Ngày 22/10 - 23h45: Athletic Bilbao vs Qarabag

Ngày 22/10 - 23h45: Galatasaray vs Bodo/Glimt

Ngày 23/10 - 2h: Atalanta vs Slavia Prague

Ngày 23/10 - 2h: Bayern Munich vs Club Brugge

Ngày 23/10 - 2h: Chelsea vs Ajax

Ngày 23/10 - 2h: Frankfurt vs Liverpool

Ngày 23/10 - 2h: AS Monaco vs Tottenham

Ngày 23/10 - 2h: Real Madrid vs Juventus

Ngày 23/10 - 2h: Sporting Lisbon vs Marseille.

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn