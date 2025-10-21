Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 3

(VTC News) -

Trước lượt trận thứ 3, Bayern Munich đứng đầu bảng xếp hạng giải UEFA Champions League (Cúp C1). Ngoài đội bóng Đức, có 5 câu lạc bộ khác giành được 6 điểm sau 2 lượt trận là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Arsenal và cái tên bất ngờ Qarabag.

Lượt trận thứ ba tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những cặp đấu đáng chú ý giữa các đội bóng lớn: Arsenal - Atletico Madrid, Bayer Leverkusen - PSG, Real Madrid - Juventus.

Bayern Munich đứng đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 3

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Bayern Munich 2 8-2 6 2 Real Madrid 2 7-1 6 3 PSG 2 6-1 6 4 Inter Milan 2 5-0 6 5 Arsenal 2 4-0 6 6 Qarabag 2 5-2 6 7 Dortmund 2 8-5 4 8 Man City 2 4-2 4 9 Tottenham 2 3-2 4 10 Atletico Madrid 2 7-4 3 11 Newcastle 2 5-2 3 12 Marseille 2 5-2 3 13 Club Brugge 2 5-3 3 14 Sporting 2 5-3 3 15 Frankfurt 2 6-6 3 16 Barcelona 2 3-3 3 17 Liverpool 2 3-3 3 18 Chelsea 2 2-3 3 19 Napoli 2 2-3 3 20 Union SG 2 3-5 3 21 Galatasaray 2 2-5 3 22 Atalanta 2 3-6 3 23 Juventus 2 6-6 2 24 Bodo/Glimt 2 4-4 2 25 Bayer Leverkusen 2 3-3 2 26 Villarreal 2 2-3 1 27 PSV Eindhoven 2 2-4 1 28 Copenhagen 2 2-4 1 29 Olympiakos 2 0-2 1 30 AS Monaco 2 3-6 1 31 Slavia Prague 2 2-5 1 32 Pafos 2 1-5 1 33 Benfica 2 2-4 0 34 Athletic Bilbao 2 1-6 0 35 Ajax 2 0-6 0 36 Kairat 2 1-9 0

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 3

Ngày 222/10 - 23h45: Barcelona vs Olympiakos

Ngày 222/10 - 23h45: Kairat Almaty vs Pafos

Ngày 22/10 - 2h: Arsenal vs Atletico Madrid

Ngày 22/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSG

Ngày 22/10 - 2h: Copenhagen vs Dortmund

Ngày 22/10 - 2h: Newcastle vs Benfica

Ngày 22/10 - 2h: PSV vs Napoli

Ngày 22/10 - 2h: Royale Union SG vs Inter Milan

Ngày 22/10 - 2h: Villarreal vs Man City

Ngày 22/10 - 23h45: Athletic Bilbao vs Qarabag

Ngày 22/10 - 23h45: Galatasaray vs Bodo/Glimt

Ngày 23/10 - 2h: Atalanta vs Slavia Prague

Ngày 23/10 - 2h: Bayern Munich vs Club Brugge

Ngày 23/10 - 2h: Chelsea vs Ajax

Ngày 23/10 - 2h: Frankfurt vs Liverpool

Ngày 23/10 - 2h: AS Monaco vs Tottenham

Ngày 23/10 - 2h: Real Madrid vs Juventus

Ngày 23/10 - 2h: Sporting Lisbon vs Marseille.

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.