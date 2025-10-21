Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 3

Trước lượt trận thứ 3, Bayern Munich đứng đầu bảng xếp hạng giải UEFA Champions League (Cúp C1). Ngoài đội bóng Đức, có 5 câu lạc bộ khác giành được 6 điểm sau 2 lượt trận là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Arsenal và cái tên bất ngờ Qarabag.
Lượt trận thứ ba tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những cặp đấu đáng chú ý giữa các đội bóng lớn: Arsenal - Atletico Madrid, Bayer Leverkusen - PSG, Real Madrid - Juventus.
Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 3
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-
bàn thua
|Điểm
|1
|Bayern Munich
|2
|8-2
|6
|2
|Real Madrid
|2
|7-1
|6
|3
|PSG
|2
|6-1
|6
|4
|Inter Milan
|2
|5-0
|6
|5
|Arsenal
|2
|4-0
|6
|6
|Qarabag
|2
|5-2
|6
|7
|Dortmund
|2
|8-5
|4
|8
|Man City
|2
|4-2
|4
|9
|Tottenham
|2
|3-2
|4
|10
|Atletico Madrid
|2
|7-4
|3
|11
|Newcastle
|2
|5-2
|3
|12
|Marseille
|2
|5-2
|3
|13
|Club Brugge
|2
|5-3
|3
|14
|Sporting
|2
|5-3
|3
|15
|Frankfurt
|2
|6-6
|3
|16
|Barcelona
|2
|3-3
|3
|17
|Liverpool
|2
|3-3
|3
|18
|Chelsea
|2
|2-3
|3
|19
|Napoli
|2
|2-3
|3
|20
|Union SG
|2
|3-5
|3
|21
|Galatasaray
|2
|2-5
|3
|22
|Atalanta
|2
|3-6
|3
|23
|Juventus
|2
|6-6
|2
|24
|Bodo/Glimt
|2
|4-4
|2
|25
|Bayer Leverkusen
|2
|3-3
|2
|26
|Villarreal
|2
|2-3
|1
|27
|PSV Eindhoven
|2
|2-4
|1
|28
|Copenhagen
|2
|2-4
|1
|29
|Olympiakos
|2
|0-2
|1
|30
|AS Monaco
|2
|3-6
|1
|31
|Slavia Prague
|2
|2-5
|1
|32
|Pafos
|2
|1-5
|1
|33
|Benfica
|2
|2-4
|0
|34
|Athletic Bilbao
|2
|1-6
|0
|35
|Ajax
|2
|0-6
|0
|36
|Kairat
|2
|1-9
|0
Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 3
Ngày 222/10 - 23h45: Barcelona vs Olympiakos
Ngày 222/10 - 23h45: Kairat Almaty vs Pafos
Ngày 22/10 - 2h: Arsenal vs Atletico Madrid
Ngày 22/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSG
Ngày 22/10 - 2h: Copenhagen vs Dortmund
Ngày 22/10 - 2h: Newcastle vs Benfica
Ngày 22/10 - 2h: PSV vs Napoli
Ngày 22/10 - 2h: Royale Union SG vs Inter Milan
Ngày 22/10 - 2h: Villarreal vs Man City
Ngày 22/10 - 23h45: Athletic Bilbao vs Qarabag
Ngày 22/10 - 23h45: Galatasaray vs Bodo/Glimt
Ngày 23/10 - 2h: Atalanta vs Slavia Prague
Ngày 23/10 - 2h: Bayern Munich vs Club Brugge
Ngày 23/10 - 2h: Chelsea vs Ajax
Ngày 23/10 - 2h: Frankfurt vs Liverpool
Ngày 23/10 - 2h: AS Monaco vs Tottenham
Ngày 23/10 - 2h: Real Madrid vs Juventus
Ngày 23/10 - 2h: Sporting Lisbon vs Marseille.
Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025
Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).
Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.
8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.
Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.
Bình luận