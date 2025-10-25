  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 9

Bóng đá Anh Thứ Bảy, 25/10/2025 19:57:03 +07:00


Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 9), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 bắt đầu bằng trận Leeds United thắng West Ham với tỷ số 2-1. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của West Ham kể từ khi huấn luyện viên Nuno Santo nhậm chức.

Đội đầu bảng Arsenal chạm trán Crystal Palace, trong khi Man City đối đầu Arsenal cùng giờ. Kết quả 2 trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Man Utd gặp Brighton trên sân nhà.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 9)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal815/319
2Man City817/616
3Liverpool814/1115
4Bournemouth814/1115
5Chelsea816/914
6Tottenham814/714
7Sunderland89/614
8Crystal Palace812/813
9Man Utd811/1213
10Brighton812/1112
11Aston Villa88/812
12Everton89/911
13Brentford811/1210
14Newcastle United87/79
15Fulham88/128
16Leeds United87/138
17Burnley89/157
18Nottingham Forest85/155
19West Ham86/184
20Wolves85/162

Lịch thi đấu, kết quả vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
25/102hLeeds United 2-1 West Ham
21hChelsea vs Sunderland
21hNewcastle United vs Fulham
23h30Man Utd vs Brighton
26/102hBrentford vs Liverpool
21hArsenal vs Crystal Palace
21hAston Villa vs Man City
21hBournemouth vs Nottingham Forest
21hWolves vs Burnley
23h30Everton vs Tottenham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
