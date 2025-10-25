Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 9

Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 bắt đầu bằng trận Leeds United thắng West Ham với tỷ số 2-1. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của West Ham kể từ khi huấn luyện viên Nuno Santo nhậm chức.
Đội đầu bảng Arsenal chạm trán Crystal Palace, trong khi Man City đối đầu Arsenal cùng giờ. Kết quả 2 trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 9)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|8
|15/3
|19
|2
|Man City
|8
|17/6
|16
|3
|Liverpool
|8
|14/11
|15
|4
|Bournemouth
|8
|14/11
|15
|5
|Chelsea
|8
|16/9
|14
|6
|Tottenham
|8
|14/7
|14
|7
|Sunderland
|8
|9/6
|14
|8
|Crystal Palace
|8
|12/8
|13
|9
|Man Utd
|8
|11/12
|13
|10
|Brighton
|8
|12/11
|12
|11
|Aston Villa
|8
|8/8
|12
|12
|Everton
|8
|9/9
|11
|13
|Brentford
|8
|11/12
|10
|14
|Newcastle United
|8
|7/7
|9
|15
|Fulham
|8
|8/12
|8
|16
|Leeds United
|8
|7/13
|8
|17
|Burnley
|8
|9/15
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|5/15
|5
|19
|West Ham
|8
|6/18
|4
|20
|Wolves
|8
|5/16
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|25/10
|2h
|Leeds United 2-1 West Ham
|21h
|Chelsea vs Sunderland
|21h
|Newcastle United vs Fulham
|23h30
|Man Utd vs Brighton
|26/10
|2h
|Brentford vs Liverpool
|21h
|Arsenal vs Crystal Palace
|21h
|Aston Villa vs Man City
|21h
|Bournemouth vs Nottingham Forest
|21h
|Wolves vs Burnley
|23h30
|Everton vs Tottenham
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
