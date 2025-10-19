Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 8

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 8. "Pháo thủ" giành chiến thắng 1-0 trước Fulham trên sân khách nhờ bàn thắng của Leandro Trossard.
Erling Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi 2 bàn giúp Man City đánh bại Everton với tỷ số 2-0.
Chelsea có trận đấu thứ 7 liên tiếp nhận thẻ đỏ. Lần này, họ thắng Nottingham Forest 3-0. Thất bại này cũng khiến Nottingham Forest sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 8)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|8
|15/3
|19
|2
|Man City
|8
|17/6
|16
|3
|Liverpool
|7
|13/9
|15
|4
|Bournemouth
|8
|14/11
|15
|5
|Tottenham
|7
|13/5
|14
|6
|Chelsea
|8
|16/9
|14
|7
|Sunderland
|8
|9/6
|14
|8
|Crystal Palace
|8
|12/8
|13
|9
|Brighton
|8
|12/11
|12
|10
|Everton
|8
|9/9
|11
|11
|Man Utd
|7
|9/11
|10
|12
|Newcastle United
|8
|7/7
|9
|13
|Aston Villa
|7
|6/7
|9
|14
|Fulham
|8
|8/12
|8
|15
|Leeds United
|8
|7/13
|8
|16
|Brentford
|7
|9/12
|7
|17
|Burnley
|8
|9/15
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|5/15
|5
|19
|West Ham
|7
|6/16
|4
|20
|Wolves
|8
|5/16
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|18/10
|18h30
|Nottingham Forest 0-3 Chelsea
|21h
|Man City 2-0 Everton
|21h
|Crystal Palace 3-3 Bournemouth
|21h
|Sunderland 2-0 Wolves
|21h
|Burnley 2-0 Leeds United
|21h
|Brighton 2-1 Newcastle United
|19/10
|23h30
|Fulham 1-0 Arsenal
|20h
|Tottenham vs Aston Villa
|22h30
|Liverpool vs Man Utd
|21/10
|2h
|West Ham vs Brentford
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
