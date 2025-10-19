  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 8

Bóng đá AnhChủ Nhật, 19/10/2025 06:15:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 8), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 8. "Pháo thủ" giành chiến thắng 1-0 trước Fulham trên sân khách nhờ bàn thắng của Leandro Trossard.

Erling Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi 2 bàn giúp Man City đánh bại Everton với tỷ số 2-0.

Chelsea có trận đấu thứ 7 liên tiếp nhận thẻ đỏ. Lần này, họ thắng Nottingham Forest 3-0. Thất bại này cũng khiến Nottingham Forest sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 8)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal815/319
2Man City817/616
3Liverpool713/915
4Bournemouth814/1115
5Tottenham713/514
6Chelsea816/914
7Sunderland89/614
8Crystal Palace812/813
9Brighton812/1112
10Everton89/911
11Man Utd79/1110
12Newcastle United87/79
13Aston Villa76/79
14Fulham88/128
15Leeds United87/138
16Brentford79/127
17Burnley89/157
18Nottingham Forest85/155
19West Ham76/164
20Wolves85/162

Lịch thi đấu, kết quả vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
18/1018h30Nottingham Forest 0-3 Chelsea
21hMan City 2-0 Everton
21hCrystal Palace 3-3 Bournemouth
21hSunderland 2-0 Wolves
21hBurnley 2-0 Leeds United
21hBrighton 2-1 Newcastle United
19/1023h30Fulham 1-0 Arsenal
20hTottenham vs Aston Villa
22h30Liverpool vs Man Utd
21/102hWest Ham vs Brentford

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn