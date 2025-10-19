Trực tiếp bóng đá Liverpool 1-2 Man Utd, vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh

Liverpool 1-2 Man Utd Hiệp 2 2' Mbeumo Gakpo 78' 84' Maguire
Trận đấu kết thúc
Liverpool thua trận thứ tư liên tiếp.
Gakpo đánh đầu ra ngoài khi toàn bộ hàng thủ Man Utd đã đứng nhìn.
VÀO! Man Utd vượt lên
Maguire đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền của Fernandes.
VÀO! Liverpool gỡ hòa
Chiesa chuyền cho Gakpo dứt điểm cận thành. Trước đó, Florian Wirtz rất cố gắng cứu bóng sau khi Ekitike đột phá bất thành.
Liverpool dùng quyền thay người thứ tư để đưa Federico Chiesa vào thay Isak. Huấn luyện viên Slot không thay Salah dù cầu thủ người Ai Cập kém hiệu quả.
Ekitike đi vào từ biên trái và tung cú sút chệch khung thành.
Salah bỏ lỡ khó tin. Cầu thủ người Ai Cập không bị ai kèm, thoải mái ngắm chỉnh nhưng lại sút thẳng ra phía sau khung thành.
Hugo Ekitike - mới vào sân thay Mac Allister - sút xa không trúng đích.
Mac Allister sút xa không trúng đích. Liverpool đá nhanh hơn, có vẻ sốt ruột hơn so với hiệp một.
Isak vẫn lạc nhịp trên hàng công của Liverpool. Trong khi đó, Salah không tạo ra mối đe dọa đáng kể.
Gakpo lần thứ 3 trong trận đấu đưa bóng đến cột bên phải khung thành.
Liverpool và Man Utd chưa thay người.
Man Utd ghi bàn sớm và tạo ra thêm vài cơ hội từ những pha phản công. Liverpool phòng ngự không tốt, trong khi hàng công chưa có sự kết nối hiệu quả.
Cunha sút xa không trúng đích. Man Utd mở ra được khoảng trống sau loạt phối hợp bóng ngắn nhịp nhàng.
Van Dijk đánh bại cầu thủ Man Utd trong pha tranh chấp nhưng cú đánh đầu của anh quá nhẹ. Liverpool tăng dần sức ép nhưng hàng thủ Man Utd chống đỡ tốt.
Isak băng lên rất nhanh nhưng cú sút trong thế đối mặt lại đi thẳng vào vị trí thủ môn Man Utd chọn sẵn.
Gakpo tạt bóng trúng cột. Cầu thủ người Hà Lan sau đó chuyền cho Salah đánh đầu không gây nguy hiểm. Cánh trái của Liverpool tạo ra sức uy hiếp lớn hơn so với biên phải.
Isak sút ở vị trí không bị đối thủ áp sát nhưng cú chạm của anh quá tồi và không đưa bóng đi trúng khung thành.
Kerkez chuyền hỏng ngay trước khung thành. Thủ môn Liverpool kịp lao ra chặn cú sút, sau đó tiếp tục bay người cản phá pha dứt điểm tiếp theo của cầu thủ Man Utd.
Mamardashvili đẩy bóng đến đúng chân Cunha nhưng tiền đạo Man Utd giật mình và dứt điểm ra ngoài.
Diallo kéo theo 3 hậu vệ Liverpool, chuyền cho Fernandes sút xa chạm cột. Tình huống này tiếp tục là ví dụ cho thấy hàng thủ Liverpool phối hợp không tốt.
Salah chuyền rất hay cho Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan bình tĩnh lách qua hậu vệ Man Utd và tung cú sút dội cột.
Van Dijk bay người đánh đầu không trúng đích. Cơ hội đầu tiên của Liverpool đến từ tình huống đá phạt.
Man Utd đưa bóng lên cho tiền đạo bằng những đường chuyền dài của thủ môn và hậu vệ.
VÀO! Man Utd mở tỷ số
Diallo kiến tạo. Mbeumo dứt điểm ở góc hẹp ghi bàn. Cặp trung vệ của Liverpool phối hợp phòng ngự không tốt.
Trận đấu bắt đầu
Man Utd giao bóng.
Man Utd (3-4-3)
Thủ môn: Senne Lammens (31);
Hậu vệ: Matthijs de Ligt (4), Harry Maguire (5), Luke Shaw (23);
Tiền vệ: Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Diogo Dalot (20);
Tiền đạo: Bryan Mbeumo (19), Mason Mount (7), Matheus Cunha (10).
Liverpool (4-2-3-1)
Thủ môn: Giorgi Mamardashvili (25);
Hậu vệ: Conor Bradley (12), Ibrahim Konate (5), Virgil van Dijk (4), Milos Kerkez (6);
Tiền vệ: Ryan Gravenberch (38), Alexis Mac Allister (10);
Tiền vệ công: Mohamed Salah (11), Dominic Szoboszlai (8), Cody Gakpo (18);
Tiền đạo: Alexander Isak (9).
Liverpool đấu với Man Utd (22h30 ngày 19/10)
Đây là thời điểm tốt nhất để Man Utd nghĩ đến khả năng giành điểm trước Liverpool. Đội chủ sân Anfield không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot thua 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 thất bại khiến họ mất ngôi đầu bảng xếp hạng ở giải Ngoại Hạng Anh.
Trong top 10 của giải đấu sau 7 vòng đầu tiên, chỉ 1 đội thủng lưới nhiều hơn Liverpool (9 lần). Sự chắc chắn của hàng phòng ngự Liverpool trong giai đoạn gần đây không được đảm bảo. Họ vừa trải qua 6 trận liên tiếp thủng lưới, dù các đối thủ đa số không mạnh.
Trong khi đó, Man Utd bắt đầu tìm thấy dấu hiệu tích cực. Dù thủng lưới nhiều, "Quỷ đỏ" vẫn là một trong những đội chịu ít cú sút nhất, có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải đấu. Họ cũng là một trong những đội tạo cơ hội nhiều nhất giải.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Man Utd đang có phong độ cao. Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim đạt chỉ số tốt một phần do lịch thi đấu thuận lợi, đa số gặp các đối thủ không được đánh giá cao. Khi gặp những đội bóng mạnh là Arsenal và Man City, Man Utd đều thua và không ghi nổi 1 bàn thắng.
Man Utd không thắng trong 8 trận sân khách gần nhất, thua tới 6 trận. Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Liverpool và Man Utd là 73,3% - 11,2%.
