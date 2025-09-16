Điểm danh 8 ứng viên vô địch mùa giải UEFA Champions League 2025-2026

(VTC News) -

Vòng phân hạng của mùa giải UEFA Champions League 2025-2026 chính thức khởi tranh hôm nay 16/9 với 6 trận đấu đầu tiên. Người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến các ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch phô diễn sức mạnh sau khi tăng cường lực lượng rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhiều biến động.

Top 8 ứng viên vô địch UEFA Champions League 2025-2026

Real Madrid bắt đầu "triều đại" của huấn luyện viên mới Xabi Alonso với nhiều khó khăn. Đội bóng được mệnh danh là ông vua của Champions League thi đấu không tốt tại FIFA Club World Cup và chưa có phong độ ổn định trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, với đội hình nhiều ngôi sao, khả năng cạnh tranh của Real Madrid ở đấu trường châu Âu luôn rất đáng gờm.

Kình địch của Real Madrid là Barcelona không có sự tăng cường đáng kể về mặt lực lượng ngoài bản hợp đồng mượn Marcus Rashford. Tuy nhiên, sức mạnh sẵn có của đội chủ sân Camp Nou vẫn đủ để họ cạnh tranh ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu, sau khi vào đến bán kết và chỉ thất bại đầy tiếc nuối trước Inter Milan cách đây vài tháng.

Bayern Munich luôn là "ông kẹ" ở Champions League, bất kể phong độ. Dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany, đội đương kim vô địch Bundesliga không mạnh như thời đỉnh cao. Dù vậy, họ vẫn sở hữu những ngôi sao có thể tạo ra bước ngoặt giải quyết trận đấu như Harry Kane và Luis Diaz, điều rất quan trọng ở những giải đấu cúp.

Arsenal rất ổn định trong những mùa giải gần đây, dù đội bóng này vẫn thiếu sự bùng nổ ở thời điểm quan trọng. Mùa trước, họ chỉ dừng bước khi thua Paris Saint-Germain (nhà vô địch) ở bán kết. Hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất châu Âu sẽ tiếp tục là điểm tựa của "Pháo thủ" ở cúp châu Âu mùa này.

Chelsea vẫn trong giai đoạn tái thiết dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca và chưa đạt đến trạng thái ổn định. Dù vậy, "The Blues" chứng tỏ họ là đội bóng săn danh hiệu ở các giải cúp tốt nhất hiện nay, khi giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Năm nay, sự bổ sung "hỏa lực" ở hàng công sẽ giúp khả năng cạnh tranh của Chelsea tăng lên.

Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola luôn là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu họ tham dự, dù đội bóng này đang xây dựng lại đội hình và lối chơi. Bản hợp đồng muộn nhất - Gianluigi Donnarumma - là mảnh ghép quan trọng giúp Man City khắc phục điểm yếu ở hàng thủ để tự tin hướng tới ngôi vô địch.

Liverpool là đội tăng cường lực lượng mạnh nhất châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 với khoản chi lên tới 500 triệu USD. Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Alexander Isak hứa hẹn biến nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh trở thành cỗ máy tấn công hùng mạnh.

PSG vô địch Champions League mùa trước với sức mạnh vượt trội các đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique duy trì sự ổn định khi lọt vào đến trận chung kết FIFA Club World Cup sau đó. Việc đấu trường trong nước không có nhiều sự cạnh tranh giúp PSG có thể dồn sức cho Cúp C1 châu Âu. Đây vẫn luôn là lợi thế quan trọng cho đội bóng Pháp.

Champions League 2025-2026 có những đội nào?

Hai đội bóng được đặc cách tham dự Champions League là Paris Saint-Germain - đương kim vô địch giải đấu - và Tottenham - đội đứng thứ 17 ở giải Ngoại Hạng Anh mùa trước nhưng lại giành danh hiệu Europa League.

Có 27 đội thi đấu ở vòng phân hạng Champions League theo suất phân bổ về các giải vô địch quốc gia (số suất của mỗi giải được phân chia theo thành tích của tất cả các CLB đại diện quốc gia đó trong những mùa giải gần đây ở cúp châu Âu). Nhóm này gồm Man City, Liverpool, Chelsea, Newcastle United, Arsenal (Anh), Napoli, Inter Milan, Atalanta, Juventus (Ý), Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal (Tây Ban Nha), Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Frankfurt, Dortmund (Đức), Marseille, Monaco (Pháp), PSV, Ajax (Hà Lan), Sporting (Bồ Đào nha), Union SG (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Slavia Prague (CH Czech) và Olympiacos (Hy Lạp).

7 đội còn lại phải vượt qua vòng đấu loại là Qarabag (Azerbaijan), Pafos (Cyprus), Bodo Glimt (Na Uy), Kairat (Kazakhstan), Copenhagen (Đan Mạch), Benfica (Bồ Đào Nha), Club Brugge (Bỉ).