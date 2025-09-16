Điểm danh 8 ứng viên vô địch mùa giải UEFA Champions League 2025-2026

PSG, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool... như thường lệ là những tên tuổi hàng đầu cạnh tranh chức vô địch mùa giải UEFA Champions League 2025-2026.
Vòng phân hạng của mùa giải UEFA Champions League 2025-2026 chính thức khởi tranh hôm nay 16/9 với 6 trận đấu đầu tiên. Người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến các ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch phô diễn sức mạnh sau khi tăng cường lực lượng rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhiều biến động.
Top 8 ứng viên vô địch UEFA Champions League 2025-2026
Champions League 2025-2026 có những đội nào?
Hai đội bóng được đặc cách tham dự Champions League là Paris Saint-Germain - đương kim vô địch giải đấu - và Tottenham - đội đứng thứ 17 ở giải Ngoại Hạng Anh mùa trước nhưng lại giành danh hiệu Europa League.
Có 27 đội thi đấu ở vòng phân hạng Champions League theo suất phân bổ về các giải vô địch quốc gia (số suất của mỗi giải được phân chia theo thành tích của tất cả các CLB đại diện quốc gia đó trong những mùa giải gần đây ở cúp châu Âu). Nhóm này gồm Man City, Liverpool, Chelsea, Newcastle United, Arsenal (Anh), Napoli, Inter Milan, Atalanta, Juventus (Ý), Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal (Tây Ban Nha), Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Frankfurt, Dortmund (Đức), Marseille, Monaco (Pháp), PSV, Ajax (Hà Lan), Sporting (Bồ Đào nha), Union SG (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Slavia Prague (CH Czech) và Olympiacos (Hy Lạp).
7 đội còn lại phải vượt qua vòng đấu loại là Qarabag (Azerbaijan), Pafos (Cyprus), Bodo Glimt (Na Uy), Kairat (Kazakhstan), Copenhagen (Đan Mạch), Benfica (Bồ Đào Nha), Club Brugge (Bỉ).
