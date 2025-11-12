Theo ghi nhận, xe tay ga Vario của Honda trong tháng 11/2025 vẫn bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Vario 125 và Vario 160, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Honda Vario trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 10/2025, cụ thể:

- Mẫu xe Vario 160: Bản tiêu chuẩn vẫn đang được bán với giá 51.990.000 đồng, bản cao cấp vẫn đang được bán với giá 52.490.000 đồng, bản đặc biệt vẫn đang được bán với giá 55.990.000 đồng và bản thể thao vẫn đang được bán với giá 56.490.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt tiếp tục bán ở mức 40.735.637 đồng và bản thể thao tiếp tục bán ở mức 41.226.545 đồng.

Vario 125 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Vario là mẫu xe tay ga nổi bật của Honda, chiếm ưu thế trong phân khúc xe ga đô thị nhờ thiết kế thể thao, hiện đại với các đường nét sắc sảo và dải đèn LED ấn tượng. Xe mang đến cảm giác lái linh hoạt, mượt mà, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhịp sống năng động của đô thị.

Ngoài hiệu năng vận hành, Honda Vario còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key, bảng đồng hồ kỹ thuật số rõ nét và cốp xe rộng rãi, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày một cách tiện lợi và an toàn. Sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, công nghệ và hiệu năng đã khiến Vario trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ và những người yêu thích xe tay ga đô thị.

Giá xe máy Vario tại các đại lý trong tháng 11/2025 nhìn chung vẫn ổn định. So với giá niêm yết, giá bán thực tế cao hơn khoảng 1.310.000 - 5.164.363 đồng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vario 125 phiên bản đặc biệt.

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Vario 160 phiên bản cao cấp Xanh đen bạc 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Vario 160 phiên bản đặc biệt Đỏ đen bạc 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Vario 160 phiên bản thể thao Xám đen bạc 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 phiên bản đặc biệt Đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Đỏ đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Vario 125 phiên bản thể thao Xanh đen 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.