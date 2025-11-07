Trong tháng 11, xe Super Cub C125 tiếp tục bán ra thị trường với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt. Đi cùng 3 tùy chọn màu sắc như: Xanh xám, đen và xanh dương.

Giá niêm yết của xe Honda Super Cub C125 trong tháng 11/2025 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 10, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán 86.292.000 đồng và phiên bản đặc biệt đang có giá bán 87.273.818 đồng.

Honda Super Cub C125 phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda Super Cub C125 chính là phiên bản nâng cấp hiện đại của huyền thoại Super Cub, kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cổ điển cùng công nghệ tiên tiến. Xe vẫn giữ nguyên phong cách retro đặc trưng với đèn tròn, yên rời cùng kiểu dáng hoài cổ, nhưng được hoàn thiện bằng những chất liệu cao cấp và đường nét tinh tế.

Super Cub C125 sở hữu động cơ 125cc, cho khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, xe còn được tích hợp Smartkey, hệ thống đèn LED toàn phần và khung sườn cải tiến, cho trải nghiệm lái êm ái, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy phong cách. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự hoài cổ, đẳng cấp và độc đáo.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Super Cub C125 tại các đại lý trong tháng 11 này vẫn bình ổn. So với giá đề xuất, mức giá thực tế cao hơn khoảng 6.208.000 - 6.226.182 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản đặc biệt.

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Xanh xám 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Xanh dương 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Phiên bản đặc biệt Đen 87.273.818 93.500.000 6.226.182

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí bảo hiểm và phí cấp biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.