Trong tháng 11/2025, xe thể thao CBR150R của hãng Honda vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi cùng 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen xám, đỏ và đen đỏ.

Giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh nào so với tháng 10/2025, cụ thể như sau: Bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt đang được bán ở mức 73,29 triệu đồng và bản thể thao đang được bán ở mức 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Honda CBR150R nổi bật với phong cách thiết kế sắc nét, thể thao cùng hiệu năng vận hành ấn tượng. Động cơ DOHC 150cc mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm khung gầm nhẹ giúp xe di chuyển linh hoạt trong đô thị và ổn định trên những chuyến đi ngắn. Đây là lựa chọn phù hợp cho những tay lái trẻ tìm kiếm trải nghiệm thể thao nhưng dễ dàng kiểm soát và bảo dưỡng.

Tại các đại lý, giá xe máy CBR150R trong tháng 11/2025 nhìn chung vẫn bình ổn. Giá bán thực tế cao hơn giá niêm yết khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 72,29 77,5 5,21 Phiên bản đặc biệt Đen xám 73,29 78,3 5,11 Phiên bản thể thao Đỏ 73,79 78,5 4,71

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí bảo hiểm, phí VAT, phí cấp biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.