Xe tay ga Vario trong tháng 10 này tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Vario 125 và Vario 160, đi cùng với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda Vario trong tháng 10/2025 vẫn giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Vario 160: Bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 51.990.000 đồng, bản cao cấp đang được bán với giá 52.490.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán với giá 55.990.000 đồng và bản thể thao đang được bán với giá 56.490.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt cũng được bán ở mức 40.735.637 đồng và bản thể thao cũng được bán ở mức 41.226.545 đồng.

Honda Vario 160 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Xe Vario là mẫu xe ga thể thao cá tính, được nhiều người dùng yêu thích bởi lối thiết kế hầm hố, sắc sảo, đặc biệt là ở mặt nạ và đèn pha. Không chỉ chú trọng về thiết kế, Honda Vario còn được trang bị động cơ eSP+ 4 van, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI tiết kiệm nhiên liệu và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như khóa Smartkey, cổng sạc USB, cốp rộng...

Sau khi khảo sát, giá xe máy Vario tại các đại lý trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế đang cao hơn mức giá niêm yết của hãng khoảng 1.310.000 - 5.164.363 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vario 125 bản đặc biệt.

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Vario 160 phiên bản cao cấp Xanh đen bạc 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Vario 160 phiên bản đặc biệt Đỏ đen bạc 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Vario 160 phiên bản thể thao Xám đen bạc 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 phiên bản đặc biệt Đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Đỏ đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Vario 125 phiên bản thể thao Xanh đen 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.