Trong tháng 10, xe côn tay Satria F150 FI vẫn được hãng Suzuki bán ra thị trường duy nhất phiên bản đặc biệt. Đi kèm theo có 3 tùy chọn màu sắc: Trắng đen, xám đen và đen.

Giá niêm yết của xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 10/2025 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 9, cụ thể: Phiên bản đặc biệt đang được bán với giá 53.490.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Suzuki)

Suzuki Satria F150 FI là cái tên quen thuộc trong giới đam mê xe côn tay thể thao tại Việt Nam. Thuộc dòng hyper underbone, mẫu xe này nổi bật với thiết kế góc cạnh, khí động học và đậm chất đường đua, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách mạnh mẽ, cá tính.

Satria F150 FI được trang bị động cơ DOHC 150cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử FI, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mượt mà ở dải tua cao. Với hiệu suất mạnh mẽ, kiểu dáng thể thao đặc trưng cùng công nghệ tiên tiến, Satria F150 FI là lựa chọn lý tưởng cho những tay lái trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe côn tay “chất” cả về hình thức lẫn hiệu năng.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Satria F150 FI tại các đại lý trong tháng 10 này không có sự biến động nào. So với giá đề xuất, giá thực tế đang bán thấp hơn 590.000 đồng.

Bảng giá xe máy Satria F150 FI mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản đặc biệt Trắng đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Xám đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Đen 53.490.000 52.900.000 -590.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Suzuki và khu vực bán xe.