Xe mô tô Rebel 1100 2025 trong tháng 11 này vẫn bán ra thị trường với một phiên bản DCT và một tùy chọn màu sắc đen. Hiện giá niêm yết đang ở mức bán 399.990.000 đồng.

Honda Rebel 1100 2025 là mẫu mô tô phân khối lớn mang phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, phù hợp cho những tay lái yêu thích sự cá tính và mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ 1.084cc, đi kèm hộp số ly hợp kép DCT hoặc số tay 6 cấp, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và linh hoạt.

Với thiết kế thấp, trọng tâm cân đối, Rebel 1100 mang đến cảm giác lái thoải mái cho cả người mới và những tay lái giàu kinh nghiệm. Xe được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như đèn LED toàn phần, chế độ lái tùy chỉnh, phanh ABS cùng cổng sạc USB tiện lợi – khẳng định đẳng cấp một mẫu cruiser thời đại mới.

Honda Rebel 1100 2025 bản DCT. (Ảnh: Honda)

Theo ghi nhận, giá xe máy Rebel 1100 2025 tại các đại lý trong tháng 11/2025 được bán ra với mức 412.055.800 đồng.

Bảng giá xe máy Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản DCT Đen 399.990.000 412.055.800 12.065.800

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí cấp biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.