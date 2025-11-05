Trong tháng 11, xe số Wave Alpha của Honda vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển. Đi cùng với các phiên bản có 6 tùy chọn màu sắc như: Đỏ, xanh, đen nhám, xám, trắng và xám trắng.

Giá niêm yết của xe Honda Wave Alpha trong tháng 11/2025 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 10, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn đang bán với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển vẫn đang bán với giá 18.939.273 đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản cổ điển. (Ảnh: Honda)

Honda Wave Alpha là dòng xe số giá rẻ được đông đảo người dùng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả và độ bền cao. Thiết kế thon gọn, trẻ trung dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm.

Bên cạnh đó, Wave Alpha còn được hãng trang bị động cơ 110cc bền bỉ, ít hỏng vặt cùng chi phí bảo dưỡng thấp, giúp xe duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Wave Alpha trong tháng 11 không có sự biến động nào. So với giá đề xuất, giá bán thực tế đang cao hơn khoảng 5.257.091 - 5.640.727 đồng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Wave Alpha bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Wave Alpha mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Wave Alpha bản tiêu chuẩn Đỏ 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Xanh 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Trắng 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Wave Alpha bản đặc biệt Đen nhám 18.742.909 24.000.000 5.257.091 Wave Alpha bản cổ điển Xám 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Xám trắng 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Xanh 18.939.273 24.400.000 5.460.727

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.