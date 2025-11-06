Theo ghi nhận, xe tay ga Liberty trong tháng 11/2025 vẫn được hãng Piaggio bán ra thị trường 3 phiên bản: Liberty 125, Liberty 125 Z và Liberty 125 S. Đi cùng 7 tùy chọn màu sắc như: Đen đỏ, nâu đen, trắng, xanh, xám, đen và xanh trắng.

Giá niêm yết của xe Piaggio Liberty trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Liberty 125 vẫn có giá 57,5 triệu đồng, Liberty 125 S vẫn có giá 57,9 triệu đồng và Liberty 125 Z vẫn có giá 59,3 triệu đồng.

Piaggio Liberty 125. (Ảnh: Piaggio)

Xuất hiện như một làn gió mới từ nước Ý, Liberty nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế thời trang, trẻ trung đậm chất châu Âu. Mẫu xe không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch mà còn thể hiện được sự đẳng cấp và cá tính cho người lái.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Piaggio Liberty còn nổi bật với khối động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và đặc biệt có khả năng tiết kiệm xăng tối ưu, yếu tố giúp mẫu xe ga này khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Hiện giá xe máy Liberty tại các đại lý trong tháng 11/2025 vẫn ổn định. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản 125 Z.

Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Liberty 125 Trắng 57,5 57,5 0 Liberty 125 S Xanh 57,9 58 0,1 Xám 57,9 58 0,1 Đen 57,9 58 0,1 Liberty 125 Z Đen đỏ 59,3 59,5 0,2 Xanh trắng 59,3 59,5 0,2 Nâu đen 59,3 59,5 0,2

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí thuế trước bạ, phí cấp biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.