Theo ghi nhận, xe mô tô thể thao Rebel 1100 2025 của Honda trong tháng 10/2025 chỉ bán ra thị trường với một phiên bản DCT và một tùy chọn màu sắc đen. Hiện giá niêm yết đang ở mức 399.990.000 đồng.

Honda Rebel 1100 2025 phiên bản DCT. (Ảnh: Honda)

Honda Rebel 1100 2025 là mẫu cruiser phân khối lớn mang phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, dành cho những tay lái yêu thích sự cá tính và mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ 1.084cc, 2 xi-lanh thẳng hàng, đi kèm hộp số ly hợp kép DCT hoặc số tay 6 cấp, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và linh hoạt.

Với thiết kế thấp, trọng tâm cân đối, yên xe chỉ khoảng 700 mm, Rebel 1100 mang đến cảm giác lái thoải mái cho cả người mới và những tay lái giàu kinh nghiệm. Xe tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như phanh ABS, đèn LED toàn phần, chế độ lái tùy chỉnh, cùng cổng sạc USB tiện lợi – khẳng định đẳng cấp một mẫu cruiser thời đại mới.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Rebel 1100 2025 trong tháng 10/2025 đang được bán ra ở mức 412.055.800 đồng.

Bảng giá xe máy Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản DCT Đen 399.990.000 412.055.800 12.065.800

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí bảo hiểm dân sự, phí biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.