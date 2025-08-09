Theo ghi nhận, xe côn tay YZF-R15 của Yamaha trong tháng 8 tiếp tục được bán ra thị trường với 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15, kèm theo các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 8 vẫn giữ nguyên mức cũ của tháng 7. Cụ thể: Mẫu xe YZF-R15 đang dao động trong khoảng 70.000.000 - 78.000.000 đồng và mẫu xe YZF-R15M dao động trong khoảng 86.000.000 - 87.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15. (Ảnh: Yamaha)

Xe côn tay YZF-R15 của Yamaha được nhiều bạn trẻ Việt yêu thích nhờ sở hữu diện mạo năng động, mang đậm nét thể thao, cá tính. Không chỉ thế, xe YZF-R15 còn có khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và có hệ thống phun xăng điện tử với van biến thiên VVA giúp người dùng tiết kiệm được nhiên liệu trong quá trình lái xe.

Hiện giá xe máy YZF-R15 tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới. Mức giá thực tế và giá niêm yết của hãng không có sự chênh lệch nào.

Bảng giá xe máy Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch YZF-R15 Xanh GP 70.000.000 70.000.000 0 Đen 70.000.000 70.000.000 0 YZF-R15 mới Xanh GP 78.000.000 78.000.000 0 Đen 78.000.000 78.000.000 0 YZF-R15M mới Bạc đen 86.000.000 86.000.000 0 YZF-R15M 60 năm tranh tài Trắng đỏ 87.000.000 87.000.000 0 YZF-R15M Monster Energy Đen xanh 87.000.000 87.000.000 0

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí ra biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm, đại lý và khu vực bán.