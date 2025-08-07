Trong tháng 8, xe côn tay Winner X của Honda tiếp tục được bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 7. Cụ thể: Bản tiêu chuẩn vẫn đang bán ở mức giá 46,16 triệu đồng, bản đặc biệt vẫn đang bán ở mức giá 50,06 triệu đồng và bản thể thao ở mức giá 50,56 triệu đồng.

Honda Winner X phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Xe côn tay Winner X của Honda không chỉ được nhiều bạn trẻ Việt yêu thích bởi kiểu dáng đậm chất thể thao, năng động với nhiều màu sắc trẻ trung mà còn sở hữu động cơ 150cc mạnh mẽ, bền bỉ trên mọi địa hình. Đặc biệt, xe Honda Winner X còn nổi bật với nhiều tính năng và công nghệ mới giống như các mẫu xe phân khối lớn, mang đến cho người dùng những cảm giác lái thú vị.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Winner X trong tháng 8 có sự điều chỉnh, giảm mỗi phiên bản xuống khoảng 5 - 7 triệu đồng. Giá thực tế hiện thấp hơn giá niêm yết của hãng khoảng 14,56 - 16,06 triệu đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Winner X mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Winner X mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 46,16 31 -15,16 Trắng đen 46,16 31 -15,16 Đỏ đen 46,16 31 -15,16 Phiên bản đặc biệt Đen 50,06 34 -16,06 Đỏ đen 50,06 34 -16,06 Bạc đen 50,06 34 -16,06 Phiên bản thể thao Đỏ đen trắng 50,56 36 -14,56

Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào mỗi thời điểm, đại lý và khu vực bán.