Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 12/2025, Vespa vẫn bán ra thị trường 5 mẫu xe: Vespa GTS, Vespa GTV, Vespa Sprint, Vespa Primavera và Vespa 946 Snake. Trong đó, sẽ có nhiều phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau đi kèm.

Hiện giá niêm yết của xe máy Vespa trong tháng 12 này tiếp tục dao động trong khoảng từ 80 - 460 triệu đồng/xe, cụ thể như sau:

- Giá xe Vespa Sprint với 7 phiên bản đang được dao động trong khoảng từ 85,9 - 119,8 triệu đồng.

- Giá xe Vespa Primavera với 3 phiên bản vẫn được dao động trong khoảng từ 80 - 84,2 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTS với 3 phiên bản cũng được hãng duy trì trong khoảng từ 126,5 - 158,6 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTV với 2 phiên bản tiếp tục dao động trong khoảng từ 159,8 - 163,8 triệu đồng.

- Tương tự, giá xe Vespa 946 Snake cũng được bán ở mức 460 triệu đồng.

Vespa GTV 300. (Ảnh: Vespa)

Vespa là dòng xe tay ga cao cấp mang đậm tinh thần Ý, nổi bật với thiết kế thanh lịch và giàu tính biểu tượng. Từng đường nét trên xe đều toát lên vẻ đẹp hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, thời thượng. Nhờ phong cách riêng khó trộn lẫn, Vespa luôn trở thành tâm điểm trên mọi cung đường và là lựa chọn mà nhiều người xem như một tuyên ngôn thẩm mỹ của bản thân.

Không chỉ cuốn hút ở vẻ ngoài, Vespa còn gây ấn tượng bởi chất lượng hoàn thiện chắc chắn cùng khả năng vận hành mượt mà. Khối động cơ êm ái, độ bền cao và những trang bị tiện ích giúp việc sử dụng xe trở nên thoải mái và an toàn hơn. Với Vespa, trải nghiệm di chuyển được nâng tầm thành một phần của phong cách sống – tinh tế, tự do và đầy cảm hứng.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Vespa trong tháng 12/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế với giá niêm yết của hãng đang chênh lệch khoảng 0,1 - 6,5 triệu đồng/xe.

Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Vespa)

Bảng giá xe Vespa mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Vespa Sprint 125Vàng85,9860,1
Đỏ85,9860,1
Vespa Sprint S 125Xanh88,288-0,2
Trắng88,288-0,2
Xám88,288-0,2
Đen88,288-0,2
Vespa Sprint S 150Xám1041040
Trắng1041040
Xanh1041040
Đen1041040
Vespa Sprint Tech 125Xám103,8103,80
Đen103,8103,80
Vespa Sprint Tech 150Xám119,8119,80
Đen119,8119,80
Vespa Sprint Officina 8 150Xanh1101100
Vespa Sprint Officina 8 125Xanh92,292,20
Vespa Primavera 125Trắng8077-3
Đỏ8077-3
Vespa Primavera S 125Xanh82,475,9- 6,5
Trắng82,475,9- 6,5
Xanh82,475,9- 6,5
Vespa Primavera RED 125Đỏ84,277,7- 6,5
Vespa GTS Classic 150Be126,5126,50
Đen126,5126,50
Vespa GTS Super Sport 150Trắng1371370
Xanh1371370
Xám1371370
Đen1371370
Vespa GTS SuperTech 300Xám158,6158,60
Xanh158,6158,60
Vespa GTV 300Be159,8159,80
Trắng159,8159,80
Xanh159,8159,80
Vespa GTV Officina 300Xanh163,8163,80
Vespa 946 Snake 150Xanh nhạt4604600

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí cấp biển số, phí bảo hiểm xe và phí trước bạ. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Vespa và khu vực bán xe.

Văn Hải(Tổng hợp)
